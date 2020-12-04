Рассекреченные документы "Польской операции" 1937 – 1938 годов обнародовали в сети. Документы касаются Большого террора советских спецслужб на территории бывшей УССР против польского населения.

Онлайн-коллекция составляет 30 соответствующих документов, их опубликовал Центр исследований освободительного движения совместно с архивом СБУ. Материалы доступны на сайте Электронного архива Украинского освободительного движения.

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В документах есть доказательства случаев, когда пересматривали дела уже осужденных поляков с целью добавления срока. За время операции на территории УССР арестовали примерно 56 тысяч людей, некоторых отправили в концлагеря, а 47 327 человек – расстреляли.



Письмо относительно "ошибок" в делах против поляков / Фото avr.org.ua

В то же время в материалах указали, как готовили и проводили операцию. Кроме докладных записок об особенностях проведения операции и приказов НКВД относительно соответствующего проведения по "национальному признаку", в коллекцию вошли:

списки осужденных и арестованных военнослужащих, обвиняемых в принадлежности к "Польской организации военной";

сообщение чекистов о деятельности агентов иностранных разведок на территории УССР;

данные о количестве лиц, которых арестовал НКВД УССР в период проведения операции по "национальному признаку";

справки относительно количества других осужденных по польской операции.

В первом пункте приказа наркома внутренних дел СССР Николая Ежова касательно сделки говорится о том, что с 2 августа 1937 года начать масштабную операцию, направленную на полную ликвидацию местных организаций ПОВ.

В частности в документе подчеркнули на ликвидации диверсионно-шпионских и повстанческих кадров ПОВ на промышленных объектах, в транспорте, совхозах и колхозах. "Операцию необходимо завершить в трехмесячный срок, а именно до 20 ноября", – говорится в приказе.



Оперативный приказ наркома внутренних дел СССР о начале "польской операции"/ Фото avr.org.ua

Координатор электронного архива Денис Пасечник отметил, что "польская операция" была преступной акцией советской власти. Согласно его информации, рассекреченные документы свидетельствуют о ликвидации 125 "шпионских резиденций", 38 "польских националистических организаций" и 69 "диверсионно-повстанческих организаций" на территории УССР.

Обратите внимание! Во время проведения операции ликвидировали обвиняемых в членстве в "Польской военной организации". В то же время в списки арестованных, кроме поляков, иногда попадали украинцы, евреи и белорусы.