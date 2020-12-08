Совладелец одесского отеля "Токио Стар" Вадим Черный умер от COVID-19: детали
Коронавирус оборвал жизнь 48-летнего одесского бизнесмена Вадима Черного. Он был фигурантом дела о пожаре в гостинице "Токио Стар", в котором погибли 9 человек.
Черный лечился в "Феофании"
Черный лечился от СOVID-19 в "Феофании". Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на депутата Одесского горсовета Петра Обухова.
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Состояние бизнесмена в течение 2 недель было крайне тяжелым, он находился в коме. Подтвердила факт смерти Черного и его подруга Елена Орлова.
Коротко о Вадиме Черном:
- 1994 – 1998 год – депутат Одесского горсовета.
- 1998 – 2002 год– мэр Арциза, в Одесской области.
- В 1998 и 2010 годах баллотировался в мэры Одессы.
- В 2012 году баллотировался в Верховную Раду.
- Возглавлял коммунальное предприятие "СМЕП".
- Владелец отелей "Звезда", "Токио Стар" и других объектов недвижимости в Одессе.
Что известно о жутком пожаре в "Токио Стар"?
В ночь на 17 августа 2019 года в Одессе во время пожара в гостинице "Токио Стар" погибли 9 человек. Причиной пожара стала чрезмерная нагрузка на электросети и замыкание электропроводки – такие предварительные выводы озвучили в прокуратуре.
Совладелец отеля Вадим Черный и старший администратор Ирина Паровик были взяты под стражу. Еще одному совладельцу отеля Сергею Дурачу и главному инженеру заочно сообщили о подозрении.
Впоследствии Черному заменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. В декабре 2019 года бизнесмен подал апелляцию на продление ареста.
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