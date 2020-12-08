Коронавирус оборвал жизнь 48-летнего одесского бизнесмена Вадима Черного. Он был фигурантом дела о пожаре в гостинице "Токио Стар", в котором погибли 9 человек.

Черный лечился в "Феофании"

Черный лечился от СOVID-19 в "Феофании". Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на депутата Одесского горсовета Петра Обухова.

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Состояние бизнесмена в течение 2 недель было крайне тяжелым, он находился в коме. Подтвердила факт смерти Черного и его подруга Елена Орлова.

Коротко о Вадиме Черном:

1994 – 1998 год – депутат Одесского горсовета.

1998 – 2002 год– мэр Арциза, в Одесской области.

В 1998 и 2010 годах баллотировался в мэры Одессы.

В 2012 году баллотировался в Верховную Раду.

Возглавлял коммунальное предприятие "СМЕП".

Владелец отелей "Звезда", "Токио Стар" и других объектов недвижимости в Одессе.