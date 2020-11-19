В мае 2019 года, за неделю до инаугурации Владимира Зеленского, в кабинете главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка произошел важный телефонный разговор. Как стало известно, Вовк планировал визит в Офис Президента, однако хотел попасть туда незаметно.

Из аудиозаписей известно, что у Вовка еще незадолго до начала президентства Зеленского были контакты с его ближайшим окружением. Об этом говорится в фильме-расследовании "Следствия. Инфо".

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Почему ОАСК не ликвидировали

Еще при президентстве Петра Порошенко у Вовка с его окружением были тесные связи. Тогда журналисты фиксировали встречу судьи с Александром Грановским, который был тогда неформальным куратором судебной системы. Возможно, именно это стало причиной того, что Окружной админсуд Киева так и не ликвидировали.

Юрист "Автомайдана" Роман Маселко объяснил, что ОАСК ориентируется всегда на тех, у кого есть власть. После публикации первых "пленок Вовка" правоохранители, которые занимались судьями ОАСК, требовали отстранить этих людей от занимаемых должностей.

Однако в ситуации все "взял на себя" Высший совет правосудия. Именно этот орган может увольнять и отстранять судей, однако они отказались это делать. Более того, перед рассмотрением вопроса на заседании ВРУ его руководителя видели в Офисе Президента.

Причастность Андрея Богдана к судье Вовку

Уже из записей разговоров, которые попали в распоряжение "Следствие.Инфо", стало известно, что Вовк неоднократно контактировал и с окружением Зеленского. Впервые у Вовка вспомнили о доверенном лице Зеленского еще за несколько месяцев до выборов. В частности, речь шла об Андрее Богдане.

Ты же знаешь, там же Андрюха с ним очень близко. Андрюха Богдан, я с ним общаюсь,

– говорил Волк.

"Он "зам" (заместитель – 24 канал) руководителя штаба. Он говорит, что "Зеленому" уже предлагали космические (вероятно, речь идет о деньгах за снятие своей кандидатуры с выборов президента – 24 канал). Он сказал: "пошли на*уй", – сказал Вовк.

Что известно об Андрее Богдане в ОП

Во время предвыборной кампании Андрей Богдан работал в штабе Зеленского. Он был близким к нему лицом, а потому после победы Зеленского именно Богдан возглавил Офис Президента.



Андрей Богдан / Фото ua.news

Вовк договаривался с Колесниченко

К Вовку приходил бывший экс-глава Высшего совета юстиции Владимир Колесниченко. Визит состоялся после первого тура президентских выборов. Тогда Колесниченко попросил Вовка договориться за него с окружающими Зеленского.



Владимир Колесниченко / Фото dt.ua

Он хотел заниматься политикой и работать с командой Зеленского в родной Кировоградской области. Вовк согласился помочь и упомянул в разговоре соратника Зеленского по имени Андрей. Вероятно, имел в виду именно Андрея Богдана.

Колесниченко. У него есть хозяйство, бизнес в Кировоградской области. Увидел, что вы победили, говорит: "Бл*дь, я хочу им помогать на второй тур". Округ 101-ый. Он говорит: "Может, там меня кто-то уполномочит, а я здесь начну людей поднимать, агитировать?"

– сказал Вовк кому-то из окружения Зеленского.

Визит Вовка в ОП

О контактах Вовка с Богданом говорил и Сергей Горбатюк, возглавлявший Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры. Он входил в группу правоохранителей, которые расследовали деятельность судей ОАСК.

"Там разговоры и о встречах с Богданом были. Диалоги свидетельствуют о том, что они регулярно там говорят, встречаются", – говорил Горбатюк.

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В аудиозаписях также слышно, что неделю после инаугурации Зеленского Вовк обсуждал детали своего визита в Офис Президента с представителем учреждения.

Хорошо, в 3 часа у тебя? Хорошо. Вы еще там не организовали систему, у вас там кто-то забирает на машине, чтобы не отмечали? Можно просто через подъезд?

– говорил скандальный судья.

Вовка интересовал сам факт, как попасть в ОП без регистрации. Договорился, что заедет с бокового входа. "А заезжать со стороны Институтская-Банковая? Давай тогда через Лютеранскую, 27-29", – добавил Вовк в разговоре.

► Что это за въезд

Это боковой проезд в Офис Президента, которым пользуются посетители, которые хотят попасть к главе государства незамеченными. Неоднократно им пользовались украинские олигархи и депутаты – это фиксировали журналисты.

Павел Вовк комментировать "Следствию.Инфо" свои поездки на Банковую не захотел. Он обвинил редакцию в работе на Национальное антикоррупционное бюро. Также журналисты пытались договориться об интервью с Андреем Богданом – он также отказывался.

Подарок Зеленскому от ОАСК

Во время предвыборной кампании весной 2019 года все обсуждали кандидатов в президенты. На одном из аудиозаписей судьи живо обсуждали выступление кандидата Зеленского на одном из телешоу.

Бл*дь, он никакой просто,

– сказал судья Игорь Погрибниченко.

Вообще никакой. Я уже несколько раз посмотрел его интервью. Чистый лох. Ни*уя говорить не умеет, бл*дь,

– сказал Вовк.

Примерно в это время в Окружном административном суде Киева начали обсуждать давний иск юмористического проекта Владимира Зеленского "Студии Квартал 95". Речь идет о запрете Госкино показывать сериал "Сваты", продюсером которого был Зеленский.

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После запрета показа сериала в Украине ПАО "Студия Квартал-95" обратилось в Окружной админсуд Киева, чтобы отменить решение Госкино. Однако дело пролежало без результата больше года. Что интересно, в суде вспомнили о нем накануне президентских выборов.

В числах 20-х подарок возможному этому..,

– подчеркивал Вовк.

И по "телику" снова начнут показывать,

– сказал судья ОАСК Владимир Келеберда.

И пошли они все на*уй,

– подытожил Вовк.

Уже 26 марта 2019 года судья Владимир Келеберда принял решение в пользу "Студии Квартал-95". Он даже разрешил российскому актеру Федору Добронравову въезд в Украину.



Федор Добронравов / Фото iz.ru

Молчание Зеленского

Владимир Зеленский часто комментирует различные события в стране, записывает видеообращение к дальнобойщикам и по требованию террористов, а недавно активно возмущался решением Конституционного Суда. Однако в отношении Окружного админсуда Киева он подозрительно немногословен. Скандал с пленками из кабинета Вовка и одиозные решения судей обычно он совсем не комментирует.

На пресс-брифинге в октябре 2019 года журналистка "Следствия.Инфо" Евгения Моторевская спросила президента, собирается ли он ликвидировать Окружной админсуд Киева. "А может, вам тоже нужен ручной суд, как в свое время Петру Порошенко?", – спросила она.

Мне никто ручной не нужен. Я готов разобраться с этим вопросом. Готов подписать указ, который поможет справедливости и по поводу Окружного админсуда. Нет вопросов,

– заверил тогда Зеленский.

Прошел год, однако за все это время Владимир Зеленский, очевидно, так и не разобрался с Окружным админсудом Киева.

Подробнее об этом в фильме-расследовании "Следствия. Инфо": видео