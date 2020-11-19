Подарок и тайный визит в ОП: что у судьи Вовка общего с окружением Зеленского
В мае 2019 года, за неделю до инаугурации Владимира Зеленского, в кабинете главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка произошел важный телефонный разговор. Как стало известно, Вовк планировал визит в Офис Президента, однако хотел попасть туда незаметно.
Из аудиозаписей известно, что у Вовка еще незадолго до начала президентства Зеленского были контакты с его ближайшим окружением. Об этом говорится в фильме-расследовании "Следствия. Инфо".
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Почему ОАСК не ликвидировали
Еще при президентстве Петра Порошенко у Вовка с его окружением были тесные связи. Тогда журналисты фиксировали встречу судьи с Александром Грановским, который был тогда неформальным куратором судебной системы. Возможно, именно это стало причиной того, что Окружной админсуд Киева так и не ликвидировали.
Юрист "Автомайдана" Роман Маселко объяснил, что ОАСК ориентируется всегда на тех, у кого есть власть. После публикации первых "пленок Вовка" правоохранители, которые занимались судьями ОАСК, требовали отстранить этих людей от занимаемых должностей.
Однако в ситуации все "взял на себя" Высший совет правосудия. Именно этот орган может увольнять и отстранять судей, однако они отказались это делать. Более того, перед рассмотрением вопроса на заседании ВРУ его руководителя видели в Офисе Президента.
Причастность Андрея Богдана к судье Вовку
Уже из записей разговоров, которые попали в распоряжение "Следствие.Инфо", стало известно, что Вовк неоднократно контактировал и с окружением Зеленского. Впервые у Вовка вспомнили о доверенном лице Зеленского еще за несколько месяцев до выборов. В частности, речь шла об Андрее Богдане.
Ты же знаешь, там же Андрюха с ним очень близко. Андрюха Богдан, я с ним общаюсь,
– говорил Волк.
"Он "зам" (заместитель – 24 канал) руководителя штаба. Он говорит, что "Зеленому" уже предлагали космические (вероятно, речь идет о деньгах за снятие своей кандидатуры с выборов президента – 24 канал). Он сказал: "пошли на*уй", – сказал Вовк.
Что известно об Андрее Богдане в ОП
Во время предвыборной кампании Андрей Богдан работал в штабе Зеленского. Он был близким к нему лицом, а потому после победы Зеленского именно Богдан возглавил Офис Президента.
Андрей Богдан / Фото ua.news
Вовк договаривался с Колесниченко
К Вовку приходил бывший экс-глава Высшего совета юстиции Владимир Колесниченко. Визит состоялся после первого тура президентских выборов. Тогда Колесниченко попросил Вовка договориться за него с окружающими Зеленского.
Владимир Колесниченко / Фото dt.ua
Он хотел заниматься политикой и работать с командой Зеленского в родной Кировоградской области. Вовк согласился помочь и упомянул в разговоре соратника Зеленского по имени Андрей. Вероятно, имел в виду именно Андрея Богдана.
Колесниченко. У него есть хозяйство, бизнес в Кировоградской области. Увидел, что вы победили, говорит: "Бл*дь, я хочу им помогать на второй тур". Округ 101-ый. Он говорит: "Может, там меня кто-то уполномочит, а я здесь начну людей поднимать, агитировать?"
– сказал Вовк кому-то из окружения Зеленского.
Визит Вовка в ОП
О контактах Вовка с Богданом говорил и Сергей Горбатюк, возглавлявший Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры. Он входил в группу правоохранителей, которые расследовали деятельность судей ОАСК.
"Там разговоры и о встречах с Богданом были. Диалоги свидетельствуют о том, что они регулярно там говорят, встречаются", – говорил Горбатюк.
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В аудиозаписях также слышно, что неделю после инаугурации Зеленского Вовк обсуждал детали своего визита в Офис Президента с представителем учреждения.
Хорошо, в 3 часа у тебя? Хорошо. Вы еще там не организовали систему, у вас там кто-то забирает на машине, чтобы не отмечали? Можно просто через подъезд?
– говорил скандальный судья.
Вовка интересовал сам факт, как попасть в ОП без регистрации. Договорился, что заедет с бокового входа. "А заезжать со стороны Институтская-Банковая? Давай тогда через Лютеранскую, 27-29", – добавил Вовк в разговоре.
► Что это за въезд
Это боковой проезд в Офис Президента, которым пользуются посетители, которые хотят попасть к главе государства незамеченными. Неоднократно им пользовались украинские олигархи и депутаты – это фиксировали журналисты.
Павел Вовк комментировать "Следствию.Инфо" свои поездки на Банковую не захотел. Он обвинил редакцию в работе на Национальное антикоррупционное бюро. Также журналисты пытались договориться об интервью с Андреем Богданом – он также отказывался.
Подарок Зеленскому от ОАСК
Во время предвыборной кампании весной 2019 года все обсуждали кандидатов в президенты. На одном из аудиозаписей судьи живо обсуждали выступление кандидата Зеленского на одном из телешоу.
Бл*дь, он никакой просто,
– сказал судья Игорь Погрибниченко.
Вообще никакой. Я уже несколько раз посмотрел его интервью. Чистый лох. Ни*уя говорить не умеет, бл*дь,
– сказал Вовк.
Примерно в это время в Окружном административном суде Киева начали обсуждать давний иск юмористического проекта Владимира Зеленского "Студии Квартал 95". Речь идет о запрете Госкино показывать сериал "Сваты", продюсером которого был Зеленский.
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После запрета показа сериала в Украине ПАО "Студия Квартал-95" обратилось в Окружной админсуд Киева, чтобы отменить решение Госкино. Однако дело пролежало без результата больше года. Что интересно, в суде вспомнили о нем накануне президентских выборов.
В числах 20-х подарок возможному этому..,
– подчеркивал Вовк.
И по "телику" снова начнут показывать,
– сказал судья ОАСК Владимир Келеберда.
И пошли они все на*уй,
– подытожил Вовк.
Уже 26 марта 2019 года судья Владимир Келеберда принял решение в пользу "Студии Квартал-95". Он даже разрешил российскому актеру Федору Добронравову въезд в Украину.
Федор Добронравов / Фото iz.ru
Молчание Зеленского
Владимир Зеленский часто комментирует различные события в стране, записывает видеообращение к дальнобойщикам и по требованию террористов, а недавно активно возмущался решением Конституционного Суда. Однако в отношении Окружного админсуда Киева он подозрительно немногословен. Скандал с пленками из кабинета Вовка и одиозные решения судей обычно он совсем не комментирует.
На пресс-брифинге в октябре 2019 года журналистка "Следствия.Инфо" Евгения Моторевская спросила президента, собирается ли он ликвидировать Окружной админсуд Киева. "А может, вам тоже нужен ручной суд, как в свое время Петру Порошенко?", – спросила она.
Мне никто ручной не нужен. Я готов разобраться с этим вопросом. Готов подписать указ, который поможет справедливости и по поводу Окружного админсуда. Нет вопросов,
– заверил тогда Зеленский.
Прошел год, однако за все это время Владимир Зеленский, очевидно, так и не разобрался с Окружным админсудом Киева.
Подробнее об этом в фильме-расследовании "Следствия. Инфо": видео
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