В Организации Объединенных Наций заявили, что в мире жертвами современного рабства являются более 40 миллионов человек. От общего количества жертв – женщины и девушки составляют 71%.

Всех членов ООН призвали приложить еще больше усилий для того, чтобы прекратить эту "отвратительную практику". Об этом говорится в заявлении Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.

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Генсек отметил, что паттерн дискриминации еще больше усиливает гендерное неравенство. В то же время в заявлении говорится, что в современном мире рабство проявляется в таких формах:

принудительного труда, в частности детского;

домашней неволи;

торговли людьми с целью эксплуатации;

принудительных браков;

принудительной вербовки детей в вооруженных конфликтах;

долговой зависимости.

Также Антонио Гуттериш в своем заявлении сообщил, что чаще всего рабству подвергаются:

бедные и маргинализированные члены общества;

расовые и этнические меньшинства;

представители коренных народов;

мигранты.

Также Генеральный секретарь ООН призвал поддержать защиту жертв рабства, в частности путем участия в добровольном целевом фонде ООН, который касается современных форм рабства.

Справка. 2 декабря отмечают Международный день отмены рабства. Он связан с принятием в 1949 году Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами.