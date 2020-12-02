Современное рабство в мире: Генсек ООН назвал общее число жертв
В Организации Объединенных Наций заявили, что в мире жертвами современного рабства являются более 40 миллионов человек. От общего количества жертв – женщины и девушки составляют 71%.
Всех членов ООН призвали приложить еще больше усилий для того, чтобы прекратить эту "отвратительную практику". Об этом говорится в заявлении Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.
Читайте также Россия пригласила боевиков на неформальную встречу, а те назвали ее выступлением в Совбезе ООН
Генсек отметил, что паттерн дискриминации еще больше усиливает гендерное неравенство. В то же время в заявлении говорится, что в современном мире рабство проявляется в таких формах:
- принудительного труда, в частности детского;
- домашней неволи;
- торговли людьми с целью эксплуатации;
- принудительных браков;
- принудительной вербовки детей в вооруженных конфликтах;
- долговой зависимости.
Также Антонио Гуттериш в своем заявлении сообщил, что чаще всего рабству подвергаются:
- бедные и маргинализированные члены общества;
- расовые и этнические меньшинства;
- представители коренных народов;
- мигранты.
Также Генеральный секретарь ООН призвал поддержать защиту жертв рабства, в частности путем участия в добровольном целевом фонде ООН, который касается современных форм рабства.
Поделиться новостью