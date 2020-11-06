Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал фейком и ложью информацию о его работе на спецслужбы России. Он заверил, что для борьбы с такими фейками заработает международный центр контрпропаганды.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поговорил с Натальей Мосейчук в программе "VIP" на "1+1" 5 ноября. У него попросили прокомментировать обвинения в работе на Россию и скандал с вагнеровцами.

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О центре контрпропаганды

По словам Ермака, скандал вокруг "белорусских" вагнеровцев – это международная проблема.

Президент Зеленский пригласил международных партнеров к созданию центра контрпропаганды, это сегодня очень актуально. Все наши партнеры подтвердили свою готовность и заинтересованность,

– заявил Ермак.

Он добавил, что продолжается процесс разработки формата такого центра, вскоре его представят, и "очень скоро он начнет работу".

О слухах о работе на Россию

Ермак заверил, что не переживает, если "кто-то что-то напишет" о нем. Ведь "практически каждый день появляется какая-то ложная информация".

Но когда целью дезинформационной кампании являются государственные интересы и президент – это совершенно другое дело.

Многое пишется, много фейков. Если кто-то что-то написал – то такое, просто неприятно. Но когда это уже кампания против страны – эту проблему надо решать на государственном уровне,

– убежден Андрей Ермак.