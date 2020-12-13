В истории человечества всего 4 государства – ЮАР, Беларусь, Казахстан и Украина – добровольно отказывались от своих ядерных арсеналов.. Южноафриканское правительство, уничтожая в конце 1980-х годов свои бомбы, руководствовалось откровенно расистскими соображениями

В стране на глазах разваливался режим апартеида, власть вот-вот должна была уйти из рук белого меньшинства и достаться темнокожему большинству. Больше – в видеоблоге "Большой мир" на 24 канале.

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Белые чиновники попросту не считали коренных африканцев достаточно ответственными и умными для того, чтобы доверить им оружие массового поражения, и предпочли уничтожить его.

Украина и две другие бывшие советские республики уже в 1990-е отказались от своих боеголовок совершенно искренне и без какого-либо постыдного подтекста. И сейчас можно сколько угодно спорить о том, правильно это было сделано или нет.



Подписание Будапештского меморандума / Фото Marcy Nighswander

Можно бесконечно фантазировать о том, какие формулировки стоило бы внести в Будапештский меморандум о разоружении, чтобы у России никогда не возникло бы соблазна покуситься на Крым и Донбасс, но сделанного не вернешь.

Что такое Будапештский меморандум? Международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией.



Страны-подписанты обязались уважать независимость, суверенитет и действующие границы Украины, а также не применять силу, оружие, экономическое давление на территориальную целостность Украины. Международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией.Страны-подписанты обязались уважать независимость, суверенитет и действующие границы Украины, а также не применять силу, оружие, экономическое давление на территориальную целостность Украины.

Ракет и боеголовок больше нет, ядерный щит обменяли на толком ничего не стоящую бумажку. Но понятие "ядерный щит" превратилось в синоним чего-то неповоротливого: атомных бомб за минувшие десятилетия наклепали столько, что вряд ли кто-то решится на боевое их применение.

Ведь за этим последует ответная ядерная атака, которая почти неминуемо перерастёт в планетарную атомную войну, выжить в которой у человечества не будет никаких шансов.

Вот и получается: ядерные арсеналы растут, средства их доставки совершенствуются, но пускать их в ход никто не решается. А это значит, что мировым державам необходимо искать новые способы ведения войны, разрабатывать альтернативу оружию массового поражения.

Суперсолдат как альтернатива

И пока одни страны делают ставку на робототехнику (боевые беспилотники или управляемые дистанционно танки и артиллерийские системы), другие заняты усовершенствованием самого древнего и самого испытанного вооружения – человека.

Китай и США

Американская разведка выяснила, что Китай проводит генетические эксперименты, целью которых является создание суперсолдата. Модифицированный боец должен быть исключительно вынослив и быстр, легко обучаем и невероятно силен.



США обвинили Китай в создании суперсолдат / Иллюстративное фото – Xinhua

В идеале он также не должен чувствовать боли, а его раны должны заживать едва ли не мгновенно. Похожая программа создания суперсолдата когда-то действовала и в США, но сейчас Вашингтон, по крайней мере, формально, отказался от вмешательства в геном.

Заявив, что намерен сконцентрироваться на механических, а не биологических улучшениях. Среди этих улучшений – экзоскелет, в разы увеличивающий массу груза, который может нести на себе человек, или наноброня, защищающая тело даже от прямых попаданий пуль.

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Франция

В новую гонку вооружений официально включилась и Франция. Армейский комитет по этике разрешил медикаментозные и немедикаментозные улучшения тел личного состава, которые позволят сохранить преимущество пере дреальными или потенциальными противниками.

Французским солдатам разрешено пользоваться протезами и прочими механическими устройствами, которые добавят им сил или выносливости.

Им можно принимать медикаменты, которые снижают утомляемость и боль, а также помогают справиться со стрессом, связанным с ведением боевых действий или с пребыванием в плену. Разрешены препараты, помогающие забыть о ранах и преодолеть страх.



Франция включилась в новую гонку вооружений / Иллюстративное фото – AFP

Едва ли не единственное ограничение – это запрет на любое вмешательство, которое приведет к потере солдатом представления о том, что позволительно на поле боя, а что – нет.

То есть, препараты, генетическое вмешательство или механические помощники не должны отключать у бойца совесть, не должны дать ему забыть о том, что он прежде всего человек, а уже потом военный.

Суперсолдат не может быть мародером, он не должен убивать безоружных и злоупотреблять своими сверхчеловеческими способностями.

Скорее всего, Франция, Китай и США – не единственные страны, занятые работой по усовершенствованию живых военных. Вероятно, другие государства тоже ведут эксперименты по выведению солдат-суперменов. Да и не только государства.

"Исламское государство"

Например, у "ИГ" было сразу несколько заводов по производству наркотика, позволявшего джихадистам по несколько суток обходиться без сна и не испытывать страх перед лицом смертельной опасности.

Это не редактура генома и не экзоскелет, да и о сохранении представлений о правилах и обычаях войны в случае с обдолбанными "ИГовцами" и речи быть не могло. Но эти бойцы действительно были суперсолдатами, от которых бежали тренированные бойцы иракского и сирийского спецназа.

Новая концепция войны

Эра атомного противостояния еще не закончена, но в спину ей дышит новая концепция войны. Вернее, концепция старая, просто уже подзабытая.

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Люди из плоти и крови, пускай и генетически исправленные, накачанные медикаментами и усиленные протезами, потихоньку возвращают себе главную роль на поле боя, отобранную когда-то техническим прогрессом.

Стрелки этого прогресса сделали полный оборот и вновь превратили солдата в главное действующее лицо военной истории.