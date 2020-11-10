В свежем выпуске "Резонанс" за 10 ноября – в Киеве неизвестный поздней ночью предложил познакомиться одной из прохожих. Однако она отказалась, в ответ мужчина силой затащил ее в темное место. К счастью, рядом была полиция. В Запорожье в частный дом ворвались 3 человека, убили пенсионера и украли велосипед, мобильный телефон и кучку металлолома во дворе.

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В Харькове произошло громкое ДТП. Водитель буквально снес 4 человек – две женщины, мужчина и 9-ти летний мальчик стояли на островке безопасности. Момент аварии сняли камеры наблюдения.

На Харьковщине в детской реанимации умерла 4-летняя девочка, которую избила ее собственная мать. Она пыталась заявить о том, что ребенок получил повреждения в результате приступа эпилепсии, Однако это утверждение опровергли врачи, и сказали, что такие побои не являются типичными для последствий эпилептического приступа.

В Кривом Роге прямо на улице мужчина бросался на прохожих с ножом. От руки бешеного злоумышленника на месте погибли 2 мужчин. Кроме этого, пострадали еще 8 человек, среди них есть ребенок.