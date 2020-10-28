В среду, 28 октября, из Швейцарии в Киев прилетает CEO Philip Morris Андре Каланцопулос, чтобы встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный", ссылаясь на свои источники в Офисе президента.

Цель встречи – отсрочить повышение акцизов на ТВЕНы, то есть на IQOS, до 2022 года.

"Как известно, в этом году был принят закон о повышении акцизов и фактическом приравнивании стиков для IQOS к обычным сигаретам. И это больно бьет по бизнесу Philip Morris, который делает на IQOS большую ставку. Если Зеленский согласится с просьбой Philip Morris, уже в следующем году украинский госбюджет не получит несколько миллиардов гривен. Интересно, что эта табачная компания предложит Зеленскому за эту услугу и пойдет ли президент на заведомый коррупционный сговор?", – говорится в сообщении.

Сообщается также, что приглашение на встречу получил и народный депутат Даниил Гетманцев, именно он был инициатором повышения акцизов.

"И теперь ему (Гетманцеву) придется сказать «нет» и президенту, и главе одной из крупнейших компаний мира. Или "да"? Следим за развитием событий», пишет Telegram-канал.

Напомним, в январе 2020 года Верховная Рада приняла законопроект 1210, который в мае подписал Президент, и теперь это Закон 466. Закон, в частности, предусматривает, что с 1 января 2021, стики для табачных изделий для электрического нагрева (ТВЕНы), которые сейчас облагаются акцизом за 1 кг табака, будут облагаться на уровне минимального акцизного налога на 1000 сигарет. Один стик содержит 0,3 грамма табака, поэтому сейчас за пачку из 20 стиков (ценой 53 гривны) акциз составляет 6,85 гривны (13%), а в 2021 году он должен быть увеличен до 29,13 гривны. В дальнейшем, до 2025 года, ставка акциза на стики должна повышаться на 20% ежегодно, как это предусмотрено и для сигарет.

Мы обратились за комментарием к руководителю профильного комитета ВР Гетманцеву. На момент публикации ответа не получили.