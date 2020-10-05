Очередной боевик непризнанной "республики" пытался попасть на подконтрольную Украине территорию, но его попытка провалилась благодаря работе правоохранителей.

Террориста с армянским паспортом задержали на блокпосту на въезде в прифронтового Мариуполя в субботу, 3 октября, сообщили в пресс-службе МВД.

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По данным источников 24 канала, иностранец пытался прибыть в портовый город через КПВВ "Новотроицкое" на собственном Volkswagen Polo.

Что известно о задержании боевика-наемника из Армении

Во время стандартной проверки документов бойцами Нацгвардии, которые дежурили на пункте пропуска, оказалось, что гражданин Армении мог воевать на стороне российско-оккупационных войск. Ве военнослужащие вызвали на помощь бойцов спецподразделения "Шторм", которые и провели задержание подозреваемого.

Наемник, по данным правоохранителей, мог принимать непосредственное участие в боевых действиях в 2015 – 2018 годах. Среди его вещей нашли "справку о регистрации" в Донецке, которая свидетельствует о его сотрудничестве с террористическими группировками.

Документы, найденные у подозреваемого, являются лишь долей доказательств его вины. Существуют другие, более веские доказательства его участия в войне,

– рассказал корреспонденту 24 канала собеседник из СБУ.

Сейчас с задержанным работают полицейские, но если следователи поймут, что его вину можно доказать в суде, дело могут передать Службе безопасности.

Какое наказание грозит задержанному?

Украинские правоохранители трактуют участие иностранцев в войне на Донбассе со стороны России как нарушение Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников. Впрочем большинство уголовных дел против владельцев паспортов третьих стран заводятся по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины". Максимальное наказание за такое преступление – пожизненное лишение свободы.