В многочисленных европейских странах состоялась масштабная полицейская операция против торговли детьми. Во время нее задержали 388 подозреваемых.

Операцию проводили в течение 5 – 11 октября 2020 года. Об этом сообщает Европол.

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Кого привлекли к спецоперации

Масштабную спецоперацию провели при поддержке Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex) совместно с правоохранителями:

Британии;

Португалии;

Испании.

Какая цель

Ее цель – разоблачить преступные группировки, которые занимаются сексуальной эксплуатацией детей, используют их как рабочую силу, а также вовлекают в попрошайничество и контрабанду.

Национальные органы власти контролировали границы и основные транспортные узлы для выявления потенциальных жертв и подозреваемых в торговле людьми. Каждая страна адаптировала свою деятельность в соответствии с формами торговли детьми, которые распространились на национальном уровне,

- отметили в Европоле.

Что обнаружили

В результате операции обнаружили 249 потенциальных жертв, из которых по меньшей мере 61 – несовершеннолетние. В учреждении утвердили, что торговлей детьми занимаются преимущественно их родственники. Также жертвами часто становятся несовершеннолетние беженцы из-за пределов Европы.

"Европол координировал спецоперацию и способствовал обмену информацией между странами-участницами. Также он круглосуточно и без выходных оказывал аналитическую и оперативную поддержку", – также добавили в Европоле.

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