Куратор провальной операции с вагнеровцами намекнул на слив информации на президентском уровне
Украинские СМИ распространяют рассказ якобы представителя украинских спецслужб, куратора провальной операции с вагнеровцами под псевдонимом "Богдан". Тот сообщил, что информацию о спецоперации слил человек, принадлежащий к высшему руководству государства.
О том, как все происходило куратор "Богдан" рассказал телеканалу "Прямой". По его словам, идея выманить российских наемников, которые принимали участие в войне на Донбассе и предъявить им обвинения за преступления, возникла среди оперативников Главного управления разведки Минобороны. Затем ее поддержало руководство.
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Так, по словам куратора, летом 2019 года началась вагнеровская спецоперация. Впрочем, Офис Президента еще тогда якобы не отдал должного этой операции, а особенно – на этапе завершающей стадии.
Более того, по словам "Богдана", произошла утечка информации.
У нас в высоком руководстве государства сидит "мышь". Такая огромная "мышь", явно с возможностями позвонить кому-то туда и сказать об этом. Это не уровень уборщицы, секретарши или лица, моющего окна. Этот уровень должен быть такой, чтобы его там услышали такие люди и таким образом, чтобы произошло то, что произошло,
– заметил куратор.
Что случилось после того, как информацию якобы слили
- После этого, по словам разведчика, началась "зачистка" в кадровом составе и сокрытие следов проведения спецоперации.
- По его словам, почти все лица, которые были задействованы в этой спецоперации из руководящего состава, были уволены. Против них якобы уже возбудили уголовные дела.
- При этом, эти дела не касаются разглашения государственной тайны. Мол, "шьют" разведчикам хищение имущества, использование служебного положения и тому подобное.
Спецоперация с вагнеровцами: коротко о главном
- Заметим, что история с боевиками ЧВК "Вагнера", которых сначала задержали в Беларуси, а затем вернули России, тянется с июля.
- Украина просила Александра Лукашенко выдать ей часть вагнеровцев, потому что они воевали на Донбассе на стороне оккупантов. Впрочем, Лукашенко все же решил вернуть их России.
- Через какое-то время украинские журналисты Юрий Бутусов и Янина Соколова обнародовали информацию, что задержание вагнеровцев в Беларуси с самого начала было спецоперацией СБУ, которая сорвалась из-за слива информации в Офисе Президента.
- В Офисе Президента это уже назвали выдумками. В то же время ГБР вызвало журналистов на допрос из-за обнародованных ими данных.
- Между тем в Раде планируют создать временную следственную комиссию, которая должна расследовать ситуацию и узнать, действительно ли в ОП сорвали спецоперацию с вагнеровцами.