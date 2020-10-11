Украинские СМИ распространяют рассказ якобы представителя украинских спецслужб, куратора провальной операции с вагнеровцами под псевдонимом "Богдан". Тот сообщил, что информацию о спецоперации слил человек, принадлежащий к высшему руководству государства.

О том, как все происходило куратор "Богдан" рассказал телеканалу "Прямой". По его словам, идея выманить российских наемников, которые принимали участие в войне на Донбассе и предъявить им обвинения за преступления, возникла среди оперативников Главного управления разведки Минобороны. Затем ее поддержало руководство.

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Так, по словам куратора, летом 2019 года началась вагнеровская спецоперация. Впрочем, Офис Президента еще тогда якобы не отдал должного этой операции, а особенно – на этапе завершающей стадии.

Более того, по словам "Богдана", произошла утечка информации.

У нас в высоком руководстве государства сидит "мышь". Такая огромная "мышь", явно с возможностями позвонить кому-то туда и сказать об этом. Это не уровень уборщицы, секретарши или лица, моющего окна. Этот уровень должен быть такой, чтобы его там услышали такие люди и таким образом, чтобы произошло то, что произошло,

– заметил куратор.

Что случилось после того, как информацию якобы слили

После этого, по словам разведчика, началась "зачистка" в кадровом составе и сокрытие следов проведения спецоперации.

По его словам, почти все лица, которые были задействованы в этой спецоперации из руководящего состава, были уволены. Против них якобы уже возбудили уголовные дела.

При этом, эти дела не касаются разглашения государственной тайны. Мол, "шьют" разведчикам хищение имущества, использование служебного положения и тому подобное.

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