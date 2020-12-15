В спецслужбах Германии подтвердили детали расследования в отношении Навального
Высокопоставленный чиновник из служб безопасности Германии подтвердил точность деталей расследования относительно отравления Алексея Навального. Он заявил, что немецкие власти уже несколько месяцев знали о личности причастных к делу.
В то же время чиновник пожелал остаться анонимным для обсуждения вопросов нацбезопасности. Об этом сообщает The New York Times.
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Чиновник отметил, что вскоре после эвакуации Навального в Берлин сотрудники ЦРУ и Секретной разведывательной службы Великобритании сообщили представителям Германии детали отравления.
По словам собеседника издания, речь шла о личностях привлеченных офицеров ФСБ, что напрямую говорило о причастности российских властей.
Расследование охватывает все то, что мы знали,
– заявил высокопоставленный чиновник спецслужб.
Что этому предшествовало
- 20 августа на борту самолета Томск – Москва российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо. Рейс экстренно приземлился в Омске, а политика доставили в местную больницу.
- Соратники Навального сразу отметили его отравление, однако врачи заявляли, что эта версия не подтверждена. Из Омска оппозиционера эвакуировали в Берлин, в клинику "Шарите".
- В начале сентября власти Германии объявили, что врачи установили факт отравления Навального веществом из группы "Новичок". В то же время власти России отрицают причастность к покушению на оппозиционера.
- В своем отравлении Алексей Навальный обвиняет президента России Владимира Путина. Однако ФСБ России даже отказалась возбуждать уголовное производство по факту отравления.
- Из-за ответных действий российских властей Евросоюз ввел санкции в отношении подозреваемых в отравлении Навального. Больше об отравлении Алексея Навального – читайте здесь.
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