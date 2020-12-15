Высокопоставленный чиновник из служб безопасности Германии подтвердил точность деталей расследования относительно отравления Алексея Навального. Он заявил, что немецкие власти уже несколько месяцев знали о личности причастных к делу.

В то же время чиновник пожелал остаться анонимным для обсуждения вопросов нацбезопасности. Об этом сообщает The New York Times.

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Чиновник отметил, что вскоре после эвакуации Навального в Берлин сотрудники ЦРУ и Секретной разведывательной службы Великобритании сообщили представителям Германии детали отравления.

По словам собеседника издания, речь шла о личностях привлеченных офицеров ФСБ, что напрямую говорило о причастности российских властей.

Расследование охватывает все то, что мы знали,

– заявил высокопоставленный чиновник спецслужб.

Обратите внимание! Накануне The Insider, Bellingcat и CNN обнародовали совместное расследование, в котором назвали имена 8 сотрудников ФСБ, которые следили за Навальным с 2017 года и дважды пытались его отравить. Российские власти до сих пор не прокомментировали расследование.

Что этому предшествовало