На сайте "ЛНР" появилась информация об очередном разоблачении. Во время передачи данных о сотрудниках "народной милиции" местными спецслужбами раскрыт очередной "агент украинской разведки".

Агентом оказался вусмерть перепунанный 20-летний парень, завербованный еще в 16 (!) лет по дороге в Станицу Луганскую.

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Это уже которое громкое разоблачение в "республике", при котором украинские спецслужбы выглядят "неадекватами", вербующими то подростков, то умственно неполноценных, то многодетных матерей... При чем основным инструментом вербовки являются угрозы жизни вербуемого и его близких. Будто бы от отказа сотрудничать зависит безопасность пересекающих границу с Украиной родственников. И еще нюанс – завербованному обязательно присваивается псевдоним. Если он был Владислав, то позывным ему будет "Слава", что тоже звучит в контексте всей продаваемой информации более чем глупо.

А вообще вопросов ко всему много. Основной – почему и как задержанный передавал базу сотрудников "народной милиции" Украине. По версии "республики", делал он это через социальные сети, на чем и был пойман.

И вот еще вопрос, неужели эта база так интересна украинским спецслужбам, что для ее получения парня еще школьником завербовали пять лет назад?!

Из совсем невеселых вещей – сотрудничество со спецслужбами иностранных государств карается в "республике" 20 годами лишения свободы и конфискацией имущества.

Обязательная процедура прилюдного каяния на телекамеру. Этот ролик крутят после в новостях несколько дней. Испуганный человек клянется, что виноват, что осознал и больше никогда ничем подобным заниматься не будет. Интересно, как он может этим продолжать заниматься, если следующие 20 лет проведет за решеткой?

Интересен не только алгоритм вербовки украинскими спецслужбами, но и образ будущего агента. "Агент" Владислав Лилипу, завербованный в 16 лет, был тогда еще школьником. О его деятельности в течение всего этого времени не догадывался никто из родных. И для выполнения задания длиною в пять лет, он устроился в ряды "народной милиции".

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А предыдущим разоблаченным "агентом украинской разведки" был человек с психическим заболеванием, что, правда, не мешало ему в течение нескольких лет взрывать все местные памятники по заданию своих украинских работодателей. Пойман диверсант был случайно, хотя в течение нескольких лет за ним была объявлена настоящая охота. Еще одно громкое разоблачение – многодетная мать, передающая секретные сведения через линию разграничения…

Слушая такие вот отчеты в местных новостях, создается очень странный образ украинских спецслужб. И еще… Огромное сочувствие ко всем тем, по кому своими безжалостными жерновами прошлась эта война.