Спикер парламента Кыргызстана объявил об отставке после 4 дней на посту
Председатель киргизского парламента Мыктыбек Абдылдаев сообщил о решении уйти в отставку. Об этом Абдылдаев сообщил во время заседания 10 октября.
Абдылдаева избрали спикером лишь 6 октября
10 октября парламент собрался на экстренное заседание в государственной резиденции "Ала-Арча", чтобы утвердить приказ о введении чрезвычайного положения. Также планировали обсудить кандидатуру нового главы правительства. Об этом информирует Интерфакс.
Актуально ЧП в Кыргызстане: к Бишкеку продолжают стягивать технику, на улицах – много солдат
Я благодарю за доверие, но сегодня я решил уйти в отставку. Обязанности спикера будет исполнять вице-спикер Мирлан Бакиров,
– отметил Абдылдаев.
Ранее в отставку отправили кабмин
Отметим, что на прошлой неделе президент Жээнбеков отправил в отставку кабмин вместе с главой правительства. Сам президент говорит, что тоже готов уйти с должности, но только тогда, когда ситуация в стране стабилизируется.
Сейчас единственным претендентом на пост премьера называют экс-депутата, основателя партии "Мекенчил" Садира Жапарова.
Подробно о последних событиях в Кыргызстане читайте здесь.