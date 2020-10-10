Председатель киргизского парламента Мыктыбек Абдылдаев сообщил о решении уйти в отставку. Об этом Абдылдаев сообщил во время заседания 10 октября.

Абдылдаева избрали спикером лишь 6 октября

10 октября парламент собрался на экстренное заседание в государственной резиденции "Ала-Арча", чтобы утвердить приказ о введении чрезвычайного положения. Также планировали обсудить кандидатуру нового главы правительства. Об этом информирует Интерфакс.

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Я благодарю за доверие, но сегодня я решил уйти в отставку. Обязанности спикера будет исполнять вице-спикер Мирлан Бакиров,

– отметил Абдылдаев.

Обратите внимание! Абдылдаева избрали спикером только 6 октября на внеочередном заседании парламента.

Ранее в отставку отправили кабмин

Отметим, что на прошлой неделе президент Жээнбеков отправил в отставку кабмин вместе с главой правительства. Сам президент говорит, что тоже готов уйти с должности, но только тогда, когда ситуация в стране стабилизируется.

Сейчас единственным претендентом на пост премьера называют экс-депутата, основателя партии "Мекенчил" Садира Жапарова.

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