Министерство юстиции хочет создать комиссию, члены которой занимались бы вопросами люстрации – проверкой, реестром, а также и пересмотром дел ранее люстрированных чиновников.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Валерия Коломиец в интервью " Украинским Новостям ".

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О правильном принципе люстрации

Коломиец отметила, что некоторых чиновников люстрировали не за сотрудничество с режимом Януковича и не за то, что они пытались захватить власть, а только потому, что они занимали определенные должности.

При этом Европейский суд и Венецианская комиссия в своих решения относительно украинского закона о люстрации указали на необходимость "индивидуального подхода".

Вопрос не в том, что человек занимал должность, а в том, помогал ли он каким-то образом узурпировать власть,

– отметила Коломиец.

Именно о людях, "которые помогали Януковичу узурпировать власть", говориться в измененном Минюстом законе о люстрации ( "Об очистке власти"). Впрочем, пока документ не имеет политической поддержки в Верховной Раде.

О создании комиссии для пересмотра дел люстрированных

Заместитель министра рассказала, что ведомственная специальная комиссия должна рассматривать жалобы людей, претендующих на определенную должность, но опасающихся попасть в реестр люстрированных (там уже есть примерно тысяча фамилий).

В комиссии будет 6 человек – 3 от правительства и 3 от общественности, избранных на открытом конкурсе.

Комиссия будет иметь право и просматривать старые дела, и изучать новые. Ибо "людей, которые не проходили проверку, может быть и 5000, и больше"

Комиссия должна изучить, действительно ли человек взаимодействовала с властью Януковича, узурпировал власть или нет,

– подытожила Коломиец.

Реестр люстрированных при этом планируют исключить из публичного доступа, ведь это – одна из рекомендаций европейских партнеров Украины.

Что такое люстрация и почему ее воплощение вызвало проблемы: коротко

В 2014 приняли закон "Об очистке власти" о люстрации людей, занимавших государственные должности при Януковиче не менее года. Проще говоря, чиновники режима Януковича не имеют права занимать должности в органах государственной власти 5 – 10 лет после Революции Достоинства.

Но Европейский суд по правам человека признал нормы закона о люстрации нарушением Конвенции о защите прав человека. Более того, в октябре 2019 суд постановил выплатить люстрированным чиновникам Януковича компенсацию за судебную волокиту.