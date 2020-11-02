На сайте городского совета Сум опубликуют список местных предприятий, которые не соблюдают карантинных ограничений. Делают это в целях профилактики, а также чтобы нарушения не повторялись и в дальнейшем.

Такое решение принял мэр города Александр Лысенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сумского городского совета.

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По его словам, надо отстаивать интересы сумских предприятий перед Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Поэтому власти города должны взять на себя полную ответственность действия предприятий.

Понимаем, что людям нужно работать. И одновременно просим соответствующего. Если соблюдений ограничений нет, то список правонарушителей будет обнародован на официальном сайте городского совета,

– подчеркнул Лысенко.

Смена лозунгов

Городской голова также поручил изменить информационные оповещения в салонах городского пассажирского транспорта. Он предлагает, что это должен быть лозунг: "Снимешь маску — выйдешь из салона".

Проверки в Сумах

Кроме этого, на прошлой неделе в Сумах провели 230 проверок в:

кафе,

аптеках,

магазинах,

заведениях бытового обслуживания населения и тому подобное.

Всего составили 7 актов проверок и 39 протоколов.



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