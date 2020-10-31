Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал 10 государств-стратегических партнеров нашего государства. Дипломат пояснил, что дружба с каждым из этих государств определена стратегией национальной безопасности Украины.

Стратегическое партнерство является формой особых отношений, поэтому нельзя им разбазариваться и всех превращать в стратегических партнеров, заявил Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Новое время".

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У нас сейчас не 30 с чем-то стратегических партнеров, а всего, кажется, восемь или девять (в перечне министр назвал 10 – 24 канал). Все они определены стратегией национальной безопасности Украины, которая была недавно утверждена президентом. Именно от этого мы отталкиваемся,

– рассказал глава МИД.

Кто в списке стратегических партнеров Украины:

Великобритания,

Турция,

Соединенные Штаты Америки,

Канада,

Германия,

Франция,

Азербайджан,

Польша,

Грузия,

Литва.

"Есть перечень наших классических друзей, с которыми мы выстраиваем особые отношения с рядом факторов", – пояснил Дмитрий Кулеба.

Позиция Украины относительно войны с участием стратегических партнеров

В списке стратегических партнеров Украины довольно примечательными являются Азербайджан и Турция. Первое государство находится в состоянии активного конфликта с Арменией, а второе – его активно поддерживает. Глава МИД объяснил, как это влияет на формирование позиции Украины относительно войны за Нагорный Карабах.

Относительно конфликта между Азербайджаном и Арменией позиция Украины очень четкая. Украина выступает за прекращение боевых действий, за прекращение кровопролития и за территориальную целостность Азербайджана,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина исторически придерживалась этой позиции, то и он и сейчас не видит необходимости что-то менять. Впрочем он подчеркнул: Ни одно государство, какими бы близкими ни были его отношения с Украиной, не может указывать, какую позицию наше государство должно занимать в любом вопросе.

"Мы должны уважать себя и всегда находить баланс в отношениях с одной страной и в отношениях с третьей страной", – резюмировал министр иностранных дел.