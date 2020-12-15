В рамках образовательной платформы Parimatch Education состоялась шестая встреча Sport Talk Club, посвященная digital инструментам работы с болельщиками и спонсорами.

Гостями ивента стали представитель LaLiga в странах Восточной Европы Хосе Карлос Лоайса, контент-менеджер LaLiga Анастасия Лацановская, Маркетинг-директор ФК "Шахтер" Александр Мамалыга, CMO Parimatch Ukraine Тамара Бадашвили, и основатель маркетинговой компании "Evolution" Владислав Вахильчук.

Украинские и международные эксперты подробно рассказали о том, как спортивным организациям увеличивать свою аудиторию даже во время карантина, какие инструменты для этого использовать и сошлись во мнении, что именно создание собственного контента является одной из главных задач на сегодняшний день.

Хосе Карлос Лоайса отметил, что аудитория LaLiga – 2,8 миллиарда людей. Лига не просто присутствует на всех континентах, но и адаптирует свой продукт под каждый конкретный рынок.

"Глобализация – наша основная цель. Мы ищем новую аудиторию, делаем контент на разных языках, адаптируя его под различные страны. Наш контент делится на информационный и развлекательный. Мы хотим удерживать внимание наших фанатов не только во время 90 минут игры, а в течении всей недели до нее и после. Чтобы добиться успеха в digital, необходимо детально изучить свою аудиторию, их возраст, место проживания, их интересы и предпочтения", – дополнила контент-менеджер LaLiga Анастасия Лацановская.

Александр Мамалыга рассказал о том, что футбольный клуб конкурирует за болельщика не с другими командами, а с индустрией развлечений в целом.

"Мы должны создать такой продукт, чтобы зритель захотел пойти на стадион, а не в бар, кинотеатр или остаться дома смотреть сериал".

CRM-система позволяет "Шахтеру" детально изучать поведение своих болельщиков и повышать уровень их удовлетворенности. Использование современных технологий способствует не только сокращению операционных расходов, но и увеличивает выручку от продажи билетов и абонементов.

"Мы работаем над тем, чтобы люди ходили на матчи и взаимодействовали с продуктами клуба. Те, кто ходит на 5–8 матчей за сезон, не говорят "Шахтер" победил", они говорят: "Мы победили". К этому мы и стремимся", – резюмировал Александр Мамалыга.

"Сторителлинг – умение рассказывать историю вашего бренда – это настоящее искусство. Спортивным организациям нужно искать эмоциональную связь между болельщиками и своими целями. Во время пандемии в выигрыше остались те, кто сумел найти подход к своей аудитории. Эмоции влияют на то, какие продукты выбирают люди. Истории интересны людям", – отметила CMO Parimatch Ukraine Тамара Бадашвили.

В завершение Sports Talk Club основатель маркетинговой компании "Evolution" Владислав Вахильчук остановился на специфике присутствия в соцсетях украинских футболистов и дал практические советы всем спортсменам как сделать свою страницу в интернете интересной и популярной.

Полную версию Sports Talk CLub вы можете просмотреть по ссылке.