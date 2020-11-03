Первый мультибанк в Украине sportbank с декабря 2020 года начинает выпускать карточки второго банка-эмитента – ТАСКОМБАНКА.

Мобильный банк sportbank презентовали в октябре 2019 года, а первых 100 000 клиентов привлекли уже за восемь месяцев активного продвижения продукта.

Мы изначально закладывали возможность мультибанковской архитектуры. И вот, наряду с существующим банком, мы объявляем о начале работы с новым банком-партнером ТАСКОМБАНКОМ, – прокомментировал интеграцию с ТАСКОМБАНКОМ сооснователь и СЕО sportbank Денис Сапрыкин.

Для клиентов мобильного банка ничего не меняется: sportbank остается самостоятельным продуктом и отдельным брендом. Такое сотрудничество существенно усилит sportbank, поскольку ТАСКОМБАНК входит в ТОП-20 банков по размеру активов, признан системно важным банком Национальным банком Украины, является сильным игроком с точки зрения капитализации и ликвидности. При этом команда sportbank продолжит фокусироваться на продукте, маркетинге, клиентском сервисе, операционных процессах и разработке программного обеспечения. Также мы продолжаем работать с ОКСИ БАНКОМ, – добавил Денис Сапрыкин.

Запуск второго банка-эмитента не отражается на тарифной политике, а также процедуре оформления и обслуживания карты. Всю необходимую дополнительную информацию уточнят, когда выйдут с продуктом на рынок. Интеграция нового банка-партнера – это масштабирование проекта и дополнительные возможности для клиентов. После запуска мы сосредоточимся на обещанных сервисах, услугах и в ускоренном режиме будем анонсировать все, чего ждали наши клиенты, – сообщил сооснователь и СЕО sportbank Денис Сапрыкин. Справка: Sportbank — это современный мобильный банк для украинцев, увлеченных спортом и активным образом жизни. Банк работает без отделений, а получить карту можно бесплатной курьерской доставкой или в точке выдачи. В мобильном приложении sportbank собраны все популярные платежные услуги: кредитная карта,

кредит наличными,

переводы с карты на карту,

бонусы и кешбэк. Главные преимущества карты sportbank: возобновляемый кредитный лимит до 100 000 грн ,

, первый льготный период до 120 дней ,

, кешбэк 10% на оплату товаров и услуг в категории "Cпорт", который начисляется на собственные и кредитные средства,

на оплату товаров и услуг в категории "Cпорт", который начисляется на собственные и кредитные средства, также до 20% кешбэка на дополнительные популярные категории,

на дополнительные популярные категории, реферальная программа,

программа, бесплатные p2p переводы.

Все желающие стать клиентами банка могут загрузить приложение прямо с официального сайта или из Apple Store/Google Play/HUAWEI AppGallery, сфотографировать паспорт и ИНН (данные считываются автоматически), заполнить короткую анкету и выбрать ближайшую удобную точку выдачи карты в партнерской сети или доставку курьером.