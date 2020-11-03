Sportbank объявил о сотрудничестве с Таскомбанком
Первый мультибанк в Украине sportbank с декабря 2020 года начинает выпускать карточки второго банка-эмитента – ТАСКОМБАНКА.
Мобильный банк sportbank презентовали в октябре 2019 года, а первых 100 000 клиентов привлекли уже за восемь месяцев активного продвижения продукта.
Мы изначально закладывали возможность мультибанковской архитектуры. И вот, наряду с существующим банком, мы объявляем о начале работы с новым банком-партнером ТАСКОМБАНКОМ, – прокомментировал интеграцию с ТАСКОМБАНКОМ сооснователь и СЕО sportbank Денис Сапрыкин.
Для клиентов мобильного банка ничего не меняется: sportbank остается самостоятельным продуктом и отдельным брендом. Такое сотрудничество существенно усилит sportbank, поскольку ТАСКОМБАНК входит в ТОП-20 банков по размеру активов, признан системно важным банком Национальным банком Украины, является сильным игроком с точки зрения капитализации и ликвидности. При этом команда sportbank продолжит фокусироваться на продукте, маркетинге, клиентском сервисе, операционных процессах и разработке программного обеспечения. Также мы продолжаем работать с ОКСИ БАНКОМ, – добавил Денис Сапрыкин.
Интеграция нового банка-партнера – это масштабирование проекта и дополнительные возможности для клиентов. После запуска мы сосредоточимся на обещанных сервисах, услугах и в ускоренном режиме будем анонсировать все, чего ждали наши клиенты, – сообщил сооснователь и СЕО sportbank Денис Сапрыкин.
Справка:
Банк работает без отделений, а получить карту можно бесплатной курьерской доставкой или в точке выдачи.
В мобильном приложении sportbank собраны все популярные платежные услуги:
- кредитная карта,
- кредит наличными,
- переводы с карты на карту,
- бонусы и кешбэк.
Главные преимущества карты sportbank:
- возобновляемый кредитный лимит до 100 000 грн,
- первый льготный период до 120 дней,
- кешбэк 10% на оплату товаров и услуг в категории "Cпорт", который начисляется на собственные и кредитные средства,
- также до 20% кешбэка на дополнительные популярные категории,
- реферальная программа,
- бесплатные p2p переводы.
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