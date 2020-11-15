Руководство спорткомплекса "5 элемент", который оштрафовали за нарушения карантина выходного дня, не согласен с таким решением правоохранителей. Они уверены, что не нарушали никаких правил карантина, а потому не планируют закрывать комплекс. Как известно, бизнес принадлежит 5 президенту Украины Петру Порошенко.

Руководство отметило, что их комплекс – оздоровительный, а потому может работать. Об этом сказал юрист комплекса Валерий Ричек, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Как отметил юрист, в спортивно-оздоровительном комплексе работает большое количество реабилитологов. Именно поэтому следует понимать, что они не могут прекратить предоставлять услуги своим пациентам с серьезными заболеваниями и травмами.

По словам генерального директора комплекса Натальи Щербий, все сотрудники работают, соблюдая все санитарные нормы. Комплекс имеет площадь 18 тысяч квадратных метров, а также открытую площадку, территория которой составляет 25 тысчя квадратных метров. Именно поэтому руководство заявило, что нет причин считать, что они нарушают карантин.

Заведение уже разместило на своем сайте расписание мероприятий на следующие выходные. Уже 21 и 22 ноября комплекс также не будет придерживаться карантина выходного дня.

Что известно о ситуации

Инцидент произошел в первый день карантина выходного дня, 14 ноября. Тогда правоохранители приехали в спорткомплекс "5 элемент" и попросили прекратить работу заведения. В то же время руководство отказалось.

Правоохранители составили административный протокол и начали уголовное дело.

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