Каждая четвертая женщина в Европе страдает от физического или сексуального насилия. В каждой второй семье, которая находится в сложных жизненных обстоятельствах, есть проявления буллинга.

Из-за пандемии COVID-19 ситуация только ухудшилась. Больше рассказали в сюжете журналисты 24 канала.

Стоит прочитать Как защитить себя от насилия: советы для женщин

В Украине на протяжении 2020 года на 54% возросло количество обращений относительно насилия в семье. Среди них 86% – от женщин.

Страдала от насилия, не подозревая этого

Ирина Матвиенко прожила вместе с мужем 5 лет. У них родилось 2 мальчиков. Уже сейчас женщина понимает, что от домашнего насилия страдала не один год. Сначала это были оскорбления на словах и моральное унижение.

Женщина утверждает, что уйти было страшно, так как на руках находились 2 маленьких детей. Но когда дома живет палач – его не перевоспитать.

Он меня сначала бил головой об свое колено, вырывал волосы, а потом начал бить кулаками в голову,

– рассказала пострадавшая.

Муж опередил ее

Кроме многочисленных синяков и ушибов, у Ирины было серьезно повреждено ухо. После избиения женщина вызвала скорую, а те – полицию.



Ирина Матвиенко / Скриншот из видео

Но оказалось, ее муж уже успел написать на жену заявление, якобы именно женщина набросилась на 2-метрового мужчину с кулаками, а он только защищался.

Молчание как результат насилия

Молчание женщин – это результат длительного насилия, не обязательно физического. Потому что насилие – это не всегда когда бьют. Психологи отметили, что первые звоночки жестокости в будущем можно увидеть еще в начале отношений.

Насилие не возникает в один день. Сначала человека помещают в некую изоляцию: запрещают или по-разному препятствуют его общению с людьми. Так жертва остается один на один с насильником,

– отметила психолог Наталья Ремесник.

Только за 9 месяцев 2020 года правоохранители зарегистрировали почти 160 тысяч заявлений и сообщений о домашнем насилии. Это – вдвое больше, чем в 2019 году.

Как помогают пострадавшим

Часто пострадавшие молчат, потому что им некуда уйти. Таким женщинам в каждой области помогают социальные службы или волонтеры. Во многих украинских городах есть:

специальные кризисные комнаты;

социальные квартиры;

общежития для пострадавших от домашнего насилия.

Там согреют, накормят и окажут психологическую помощь и женщине, и ее ребенку. Адреса таких убежищ держат в тайне, чтобы обидчик не имел шансов найти жертву. В настоящее время существуют специальные горячие линии, на которые можно обратиться, если вы являетесь жертвой домашних издевательств.

Куда звонить

Директор международной благотворительной организации Украинский фонд общественного здоровья Галина Скипальская отметила, что номеров очень много. Каждая область имеет свою мини-горячую линию 116 – 123 и 1547.

Можно и написать

Если говорить о проблеме сложно – напишите. Многие организации оказывают помощь онлайн. К примеру, национальная правозащитная организация "Ла Страда" есть в социальных сетях. Дополнительные номера организаций в своем городе вы можете также найти на сайте социальной политики.

Если же ваши близкие или вы стали жертвами домашнего насилия – не молчите. Расскажите родным или друзьям, или же обращайтесь за поддержкой по бесплатным номерам телефонов.

В Украине увеличивается уровень домашнего насилия: смотрите сюжет