Главу мемориального музея в Будапеште Силарда Деметера раскритиковали за статью. В ней он сравнил американского бизнесмена венгерско-еврейского происхождения Джорджа Сороса с одним из самых кровавых диктаторов в мировой истории Адольфом Гитлером.

Американский еврейский комитет в Центральной Европе осудил такие высказывания миллиардера Сороса. Об этом говорится в венгерском издании HVG.

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Что предшествовало

В конце ноября в проправительственном венгерском издании Orego появился материал Деметера о бюджете Евросоюза в Брюсселе. Там он назвал Сороса "либеральным фюрером", который якобы превращает Европу в "газовую камеру".

В материале он описал Венгрию и Польшу как "новых евреев".

Ядовитый газ течет из капсулы открытого мультикультурного общества, которое является смертельной для европейского образа жизни, и мы, нации Европы, обречены бороться за последний глоток воздуха, карабкаясь друг на друга,

– говорится в материале Деметера.

Материал раскритиковали

"Такое невежество в истории и обесценивание Холокоста надо осудить", – заявили в американском еврейском комитете.

Высказывание главы одного из самых известных культурных учреждений Венгрии также осудил Международный комитет "Аушвицу", который основали уцелевшие в нацистском концлагере евреи.

Не только в Венгрии у людей, переживших Холокост, эта причудливая и гадкая агитация вызвала отвращение и шок,

– сказал вице-президент комитета Кристоф Хейбнер.

Это уже не первое такое высказывание

Деметера назначил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на должность правительственного уполномоченного. Орбан неоднократно критиковал Сороса. А также обвинял его в намерении заполнить континент мигрантами-мусульманами и подорвать национальную идентичность.

Что известно о Джорже Соросе – читайте в нашем материале.