Несмотря на внутрипартийную проверку, среди депутатов и представителей партии "Слуга народа" на местных выборах могли выбрать "людей с плохими намерениями". Глава "Слуги народа" Александр Корниенко предполагает, что "намерение получить взятку" могло появиться после избрания на определенную должность.

Кандидата от "Слуги народа", главу ОТО на Закарпатье поймали на взятке. Корниенко отреагировал на этот инцидент в интервью Интерфакс-Украина.

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Он стал кандидатом, возможно, с намерением получить взятку. А возможно, на тот момент, когда он был кандидатом, у него еще этого намерения не было,

– отметил глава партии.

И добавил, что они пропустили человека с такими "злыми намерениями". Корниенко уточнил, что кандидатов они не проверяли на детекторах лжи. Поэтому, "человек с плохими намерениями мог проскочить". В качестве примера он назвал ситуацию с нардепом Александром Юрченко.

Относительно главы ОТО на Закарпатье, то эта ситуация для "Слуги народа" означает лишь то, что в этой ОТО будут перевыборы, и партия, видимо, будет участвовать.

По словам Корниенко, на местных выборах выиграли 6100 представителей "Слуги народа". Статистика свидетельствует о том, что за год появится несколько депутатов, которых необходимо будет отозвать.

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