В Средиземном море столкнулся танкер с рыбацкой лодкой: есть жертвы
В северо-восточной части Средиземного моря 11 ноября столкнулись турецкая рыбацкая лодка и танкер, который шел под греческим флагом. Авария произошла на территории района Сейхан провинции Адана.
Водолазы нашли тела четырех из пяти человек, которые находились на рыбацкой лодке. При этом 1 человек пропал, сообщает береговая охрана ВМС Турции.
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Когда и где произошло столкновение
Инцидент произошел 11 ноября в 6:50 по киевскому времени в 15 морских милях от побережья. Танкер, который двигался под греческим флагом, столкнулся с турецкой рыбацкой лодкой. В результате удара рыболовецкое судно перевернулось и люди с него оказались под водой.
Что известно о поисках людей
- На место происшествия немедленно прибыли 3 спасательные лодки с группой водолазов.
- Тела 4 утонувших рыбаков подняли на сушу, судьба еще 1 из них пока неизвестна.
- Поисково-спасательные работы продолжаются.
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