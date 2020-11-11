В северо-восточной части Средиземного моря 11 ноября столкнулись турецкая рыбацкая лодка и танкер, который шел под греческим флагом. Авария произошла на территории района Сейхан провинции Адана.

Водолазы нашли тела четырех из пяти человек, которые находились на рыбацкой лодке. При этом 1 человек пропал, сообщает береговая охрана ВМС Турции.

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Когда и где произошло столкновение

Инцидент произошел 11 ноября в 6:50 по киевскому времени в 15 морских милях от побережья. Танкер, который двигался под греческим флагом, столкнулся с турецкой рыбацкой лодкой. В результате удара рыболовецкое судно перевернулось и люди с него оказались под водой.

Что известно о поисках людей