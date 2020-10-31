В сентябре средняя зарплата по Украине выросла до 11 тысяч 998 гривен. Это самый высокий показатель с начала 2020 года, а после падения в апреле зарплаты в Украине почти непрерывно растут.

Если сравнивать с августом 2020 года, то в сентябре средняя зарплата выросла на 4,8%. Такие данные приводит Государственная служба статистики. Также ростом зарплат похвастался премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Основной причиной роста зарплат стало повышение "минималки", а также восстановление деловой активности на рынке занятости. Увеличение зарплат в сентябре способствовало и дальнейшему росту потребления населения,

– подчеркнул глава правительства.

Подробнее о средней зарплате в 2020 году:

С начала года она почти все время росла. Исключениями стали только апрель, который пришелся на начало пандемии коронавируса, и август, что вызвано более сезонными факторами. В разные месяцы размер средней зарплаты был таким:

январь – 10 тысяч 727 гривен,

февраль – 10 тысяч 847 гривен (на 1,1% больше, чем в предыдущем месяце),

март – 11 тысяч 446 гривен (на 5,5% больше),

апрель – 10 тысяч 430 гривен (на 8,9% меньше),

май – 10 тысяч 542 гривны (на 1,1% больше),

июнь – 11 тысяч 579 гривен (на 9,8% больше),

июль – 11 тысяч 804 гривны (на 2% больше),

август – 11 тысяч 446 гривен (на 3% меньше),

сентябрь – 11 тысяч 998 гривен (на 4,8% больше).

К слову, в сентябре средняя зарплата выросла во всех регионах Украины. Самым низким был рост в Донецкой области – 2,5%, а самым высоким в Закарпатской – на 12,5%.

Самая высокая зарплата уже традиционно в столице. Киевляне в сентябре 2020 года зарабатывали ощутимо больше, чем средняя зарплата по Украине – в среднем 17 тысяч 253 гривны.

Зато меньше всего заработают жители Волынской области – в среднем 9 тысяч 766 гривен. В Житомирской, Тернопольской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областях средняя зарплата также ниже, чем 10 тысяч гривен за месяц.



Детали о средней зарплате в Украине в 2020 году / таблица Госстата