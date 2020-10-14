Возврат компенсации за "пакет малыша": средства получили 14 тысяч семей
Денежную компенсацию натуральной помощи "пакет малыша" уже начали предоставлять. Ее получили на карточки 14 тысяч семей новорожденных.
Заместитель министра социальной политики Борис Лебедцов в эфире "UA: Киев" заявил, что на сегодня "Приватбанк" уже выдал 47 тысяч карточек. Об этом сообщили на фейсбук-странице Минсоцполитики.
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По его словам, в управлении социальной защиты сейчас есть более 26 тысяч заявок.
Проект прекрасно показал себя за очень короткий срок,
– сказал Лебедцов.
Как оформить карту для получения денежной компенсации
- Необходимо обратиться в "Приватбанк".
- Получить социальную карточку.
- Затем обратиться в управление социальной защиты со следующим перечнем документов:
► свидетельством о рождении;
► справкой из роддома о том, что не получали пакет малыша;
► паспортом;
► другими – по необходимости.
Возвращение "пакета малыша"
Также заместитель министра прокомментировал принятый Верховной Радой законопроект о "возвращении пакета малыша".
Он отметил, что у родителей должен быть выбор: кому-то нужна натуральная помощь, а кому-то нужны средства. "Когда пакет малыша будет, мы будем разговаривать после подписания закона президентом Украины. Тогда будут разработаны порядки использования средств и порядок оказания натуральной помощи", – добавил Лебедцов.