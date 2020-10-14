Денежную компенсацию натуральной помощи "пакет малыша" уже начали предоставлять. Ее получили на карточки 14 тысяч семей новорожденных.

Заместитель министра социальной политики Борис Лебедцов в эфире "UA: Киев" заявил, что на сегодня "Приватбанк" уже выдал 47 тысяч карточек. Об этом сообщили на фейсбук-странице Минсоцполитики.

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По его словам, в управлении социальной защиты сейчас есть более 26 тысяч заявок.

Проект прекрасно показал себя за очень короткий срок,

– сказал Лебедцов.

Как оформить карту для получения денежной компенсации

Необходимо обратиться в "Приватбанк".

Получить социальную карточку.

Затем обратиться в управление социальной защиты со следующим перечнем документов:

► свидетельством о рождении;

► справкой из роддома о том, что не получали пакет малыша;

► паспортом;

► другими – по необходимости.

Возвращение "пакета малыша"

Также заместитель министра прокомментировал принятый Верховной Радой законопроект о "возвращении пакета малыша".

Он отметил, что у родителей должен быть выбор: кому-то нужна натуральная помощь, а кому-то нужны средства. "Когда пакет малыша будет, мы будем разговаривать после подписания закона президентом Украины. Тогда будут разработаны порядки использования средств и порядок оказания натуральной помощи", – добавил Лебедцов.

Согласно закону, стоимость натуральной помощи "пакет малыша", в соответствии с бюджетным финансированием, составляет не менее 3 размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет, установленного законом на дату ее выдачи, и не зачисляется в размер пособия при рождении ребенка.