Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО 29 октября. Во время встречи, вероятно, будут обсуждать скандальное решение КСУ об отмене е-декларирования и реакцию на него.

Необходимые законопроекты, которые в дальнейшем будут предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций, будут наработаны и представлены Зеленским в Верховную Раду как неотложные. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Как у Зеленского отреагировали на скандальное решение КСУ

По словам президента, сейчас необходима немедленная и жесткая оценка решений Конституционного суда. Он намекнул, что действия судей становятся все более опасными для украинского общества.

Мол, те пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции.

В Офисе Президента назвали это недопустимым. Именно поэтому было принято решение о созыве срочного заседания СНБО.

Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в области эффективного противодействия коррупции, не могут оставаться без внимания,

– заявил Зеленский.

Президент предложит членам СНБО обсудить сложившуюся ситуацию и принять соответствующие решения. В то же время конкретики в сообщении ОП пока нет.

Обратите внимание! Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что решение КСУ носят антигосударственный характер. Он заявил об угрозе национальной безопасности Украины.

Что надо знать о скандальном решении Конституционного суда

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Впоследствии в НАПК объявили, что закрывают открытый доступ к реестру электронных деклараций чиновников. Похоже реестр декларирования не будет работать, пока Рада не примет новый закон, которым предоставит НАПК возможность открывать такую ​​информацию.

В МИД Украины уже предупредили, что решение КСУ нанесло серьезный удар по отношениям Украины с Западом. В частности, это касается и вопроса безвизового режима.

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