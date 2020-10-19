Срыв перемирия в Нагорном Карабахе: как на это отреагировали в ЕС
Евросоюз раскритиковал несоблюдение перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. ЕС подчеркивает, что это приводит к "еще большим страданиям гражданского населения".
Европейский Союз выражает сожаление относительно боевых действий, которые все еще продолжаются В Нагорном Карабахе. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
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Это приводит к еще большим страданиям гражданского населения. Это обостряет конфликт между государствами и соответствующими обществами, еще более затрудняет заживление ран,
– заявил Боррель.
Он также добавил, что конфликт уже привел к большим и недопустимым жертвам среди гражданского населения.
Верховный представитель ЕС выразил от имени организации решительное осуждение всех похожих атак, каким бы ни было их происхождение.
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