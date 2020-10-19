Евросоюз раскритиковал несоблюдение перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. ЕС подчеркивает, что это приводит к "еще большим страданиям гражданского населения".

Европейский Союз выражает сожаление относительно боевых действий, которые все еще продолжаются В Нагорном Карабахе. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

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Это приводит к еще большим страданиям гражданского населения. Это обостряет конфликт между государствами и соответствующими обществами, еще более затрудняет заживление ран,

– заявил Боррель.

Он также добавил, что конфликт уже привел к большим и недопустимым жертвам среди гражданского населения.

Верховный представитель ЕС выразил от имени организации решительное осуждение всех похожих атак, каким бы ни было их происхождение.

Обратите внимание! Армения и Азербайджан договорились о перемирии 10 октября, но оно длилось всего несколько часов. 18 октября, армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в южной части Нагорного Карабаха недалеко от границы с Ираном. Обе стороны несут потери. Подробнее о ситуации в регионе читайте по ссылке.

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