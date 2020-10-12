В городе Батон-Руж штата Луизиана 11-летний мальчик угнал школьный автобус. Погоня завершилась, когда несовершеннолетний врезался в газопровод и влетел в дерево. После этого малого нарушителя задержала полиция.

Ребенок угнал автобус: что известно

Инцидент произошел 11 октября, вероятно, в северной части города Батон-Руж, что в американском штате Луизиана. Об этом сообщает WBRZ.

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Там 11-летний мальчик угнал школьный автобус. Полиция заметила нарушителя и начала его преследовать.

Примерно через полчаса после этого погоня завершилась уже в другом районе города. Тогда несовершеннолетний водитель врезался в газопровод, а затем влетел в дерево.

К счастью, в результате никто не пострадал.

В чем обвиняют мальчика

Мальчика поместили под арест. Его имени не разглашают. Однако известно, что ему предъявили несколько обвинений. В частности, в краже автомобиля, причинении вреда и нападении при отягчающих обстоятельствах. Обвинение в нападении связано с тем, что ребенок умышленно пытался повредить транспорт.



В Луизиане 11-летний мальчик угнал школьный автобус​ / Фото WBRZ



После погони его задержала полиция / Фото WBRZ

В США 11-летних мальчик угнал школьный автобус: смотрите видео

Viewer video of the school bus chase. 11-year-old boy behind the wheel pic.twitter.com/emIzMvBrL8 — Bess Casserleigh (@BCasserleigh) October 11, 2020

Полиция задержала его после того, как он врезался в дерево: видео​

NEW video of kid bus chase https://t.co/emz6LVVgIc pic.twitter.com/3jiIjosrG5 — Bess Casserleigh (@BCasserleigh) October 11, 2020

Инцидент произошел в Батон-Руж, что в американской Луизиане: карта​