В США 11-летний мальчик угнал школьный автобус: чем завершилась погоня – фото, видео
В городе Батон-Руж штата Луизиана 11-летний мальчик угнал школьный автобус. Погоня завершилась, когда несовершеннолетний врезался в газопровод и влетел в дерево. После этого малого нарушителя задержала полиция.
Ребенок угнал автобус: что известно
Инцидент произошел 11 октября, вероятно, в северной части города Батон-Руж, что в американском штате Луизиана. Об этом сообщает WBRZ.
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Там 11-летний мальчик угнал школьный автобус. Полиция заметила нарушителя и начала его преследовать.
Примерно через полчаса после этого погоня завершилась уже в другом районе города. Тогда несовершеннолетний водитель врезался в газопровод, а затем влетел в дерево.
К счастью, в результате никто не пострадал.
В чем обвиняют мальчика
Мальчика поместили под арест. Его имени не разглашают. Однако известно, что ему предъявили несколько обвинений. В частности, в краже автомобиля, причинении вреда и нападении при отягчающих обстоятельствах. Обвинение в нападении связано с тем, что ребенок умышленно пытался повредить транспорт.
В Луизиане 11-летний мальчик угнал школьный автобус / Фото WBRZ
После погони его задержала полиция / Фото WBRZ
В США 11-летних мальчик угнал школьный автобус: смотрите видео
Полиция задержала его после того, как он врезался в дерево: видео
Инцидент произошел в Батон-Руж, что в американской Луизиане: карта