В американском штате Небраска вечером 21 ноября произошла стрельба. Мужчина открыл огонь по посетителям ресторана.

В результате стрельбы 2 человека погибли от полученных травм. Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что полицейские сначала получили вызов о вероятной взрывчатке в грузовике на стоянке ресторана, а сразу после этого информацию о стрельбе. Бомба в горевшем грузовике обнаружена не была.

По словам местной полиции, подозреваемого уже задержали. Он находится под стражей на время расследования. Пока мотивы злоумышленника неизвестны.

Что известно о пострадавших

В результате стрельбы в ресторане в городе Бельвю, штат Небраска, погибли 2 человека, еще 2 получили ранения.

Штат Небраска, где произошла стрельба: карта