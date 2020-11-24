В США жительница Миннесоты угостила белку грушами, которые долго хранились в холодильнике. В результате животное опьянело и начало терять равновесие. Женщина сняла смешное поведение рыжей на камеру и та моментально стала звездой сети.

Американская белка, которая пришла подкрепиться оставленным для нее людьми лакомством, стала настоящей звездой сети, сообщает Daily Mail.

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Все началось с того, что жительница штата Миннесота Кэтлин Морлок решила угостить лесную красавицу грушами, которые уже долго хранились в холодильнике. Женщина не учла, что фрукты могли уже испортиться и забродить.

В результате белка, вкусно полакомившись гостинцами, опьянела. Ее глаза затуманились, животное начало терять равновесие, заваливаясь назад.

Кэтлин Морлок зафиксировала странное поведение рыжей на камеру. Потом выложила видео в сеть. За сутки оно собрало почти 2 миллиона просмотров.

Женщина очень переживала за животное. Позже вместо груш она дала ей кукурузу и семена. Уже на следующее утро животное начало возвращаться в нормальное состояние.

Белка опьянела от несвежих груш: смотрите видео