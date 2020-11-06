Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джозеф Байден соревнуются не стратегиями и программами, которые представляют. У них продолжается борьба личностей. Трамп в этой "войне" точно не собирается сдаваться.

Он готов идти до конца и не согласиться с результатами, если выиграет Байден. Такое мнение высказал в эфире 24 канала политолог Тарас Семенюк.

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"Я бы сказал, что происходит битва не на жизнь, а на смерть. Действительно, это борьба личностей, а не стратегий и программных целей, с которыми идут кандидаты. Это борьба эмоций, коммуникационных нарративов, которые призваны с одной стороны нарастить поддержку даже после выборов", – сказал Семенюк.

Он подчеркнул, что именно эта поддержка, по убеждению кандидатов, должна дать толчок к протестам. По словам политолога, Трамп не просто так себя объявил победителем на этих выборах, это имеет подоплеку.

Он заявил, что победил всю систему. Все то, что будет происходить против его воли – он будет конвертировать, что это измена. Еще задолго до выборов он это готовил,

– заверил Семенюк.

С победой Байдена история не закончится, – политолог

Как подтвердил Семенюк, все заключается в том, кто быстрее наберет 270 голосов. Если Байден первым дойдет до этой отметки, то победит на основе уже поданных результатов. Однако на этом история не закончится."Будут иски в Верховный суд, или в суды отдельных штатов. Это его натура – не сдаваться, его стихия. Поведение Трампа является вполне логичным и предсказуемым", – сказал политолог.

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Победа кого из кандидатов является лучшей для Украины

Семенюк подчеркнул, что Украина не должна волноваться за то, кто же победит. "Наше скупое сотрудничество со США происходит условно в некоторых экономических вариантах, сфере безопасности, общественной сфере", – пояснил он.

В то же время Семенюк объяснил, что для Украины значительно важнее мощная институциональная коммуникация. Однако все зависит от целей, которые ставит Украина. "Что мы можем американцам предложить, чтобы они инвестировали в Украину – это нас должно волновать. То, что происходит сейчас – это на уровне институтов, а сам президент не влияет на лучшее или худшее отношение к Украине", – подытожил эксперт.

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