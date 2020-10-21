Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия наряду с Китаем являются главными врагами и ключевыми соперниками его государства. Поэтому из-за угроз со стороны Кремля Штатам нужно усиливать военное присутствие в восточной Европе.

Стратегия национальной обороны США отмечает, что мы находимся в глобальном противостоянии с нашими главными противниками – Китаем и Россией, подчеркнул Марк Эспер во время онлайн-включения с аналитическим центром "Атлантический совет". Об этом пишет 24 канал.

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Наибольшие враги США

Глава Пентагона подчеркнул, что вызовы для Соединенных Штатов также поступают от Северной Кореи, Ирана и экстремистских организаций. Но ключевыми противниками является именно Россия и Китай.

Китай и Россия быстро модернизируют свои вооруженные силы и используют возростающую мощность для того, чтобы игнорировать международное право, нарушать суверенитет меньших стран и изменять баланс силы в свою пользу,

– заявил Марк Эспер.

Он в частности упомянул об оккупации Россией Крыма и войну на Донбассе. По словам главы Минобороны США, это проявление нарушения суверенитета государств, важных для Соединенных Штатов.

Как США будут реагировать на угрозы России

По словам Марка Эспера, при угрозах, которые поступают от России, не нужно быть гениальным полководцем, чтобы понимать, что США нужно увеличивать военное присутствие в восточной Европе.

"Мы хотим снизить военное присутствие только в Германии, а не в Европе в целом. Нам нужно передислоцировать силы, потому что знаем об угрозах от России, с которыми сталкиваются наши союзники", – заявил глава Пентагона.

Он уточнил, что Штаты намерены наращивать военное присутствие в Болгарии, Румынии, Польше, а также в балтийских государствах – Эстонии, Литве и Латвии.