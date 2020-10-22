Север США накрыла мощная непогода, которая наделала немало бед. Количество снега, выпавшего в северных штатах, является рекордным.

Буря накрыла США во вторник, 20 октября. Об этом сообщает The Watchers.

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Больше всего пострадал штат Монтана, там выпало до 35 сантиметров снега. Также рекордные снегопады зафиксировали в Айове и Миннесоте.

Синоптики уже заявили, что эта буря стала крупнейшим штормом в начале сезона в штате Миннесота за последние 140 лет. Метеоролог WCCO-TV Крис Шаффер сказал, что это также второй по величине снегопад в октябре после метели 1991 года.

Последствия непогоды

На севере США зарегистрировали более 1 100 аварий и ДТП.

Десятки людей получили телесные повреждения, но жертв, к счастью, не было.

В то же время более 33 тысяч жителей остались без электроснабжения.

Штат Монтана, наиболее пострадавший от бури: карта

️️️ Enjoy the break Minne-#snow-ta, another heavy covering is expected by tomorrow. North & South #Dakota, you are on tonight.



A winter storm warning has been issued for areas likely to receive the heaviest snowfall accumulations. #Fargo #GreatFalls #Dultuh pic.twitter.com/LQJKhPPNrp — Weather & Radar USA (@WeatherRadarUS) October 21, 2020

️Here's a list of snowfall totals so far as of 5:30 pm.️



Lakeville 8.5"

Granite Falls 8.3"

Montgomery 8"

Shakopee 7.5"

Eagan 7.3"

Victoria 7"

Edina 6.6"

Northfield & St. Cloud 6.4"

Columbia Heights 5"#mnwx pic.twitter.com/Vpuz329oQm — MPR Weather (@MPRweather) October 20, 2020

Последствия непогоды в США: смотрите видео

Больше всего пострадал штат Монтана: смотрите видео