В США бушует зимний ураган: морозные фото и видео непогоды
Север США накрыла мощная непогода, которая наделала немало бед. Количество снега, выпавшего в северных штатах, является рекордным.
Буря накрыла США во вторник, 20 октября. Об этом сообщает The Watchers.
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Больше всего пострадал штат Монтана, там выпало до 35 сантиметров снега. Также рекордные снегопады зафиксировали в Айове и Миннесоте.
Синоптики уже заявили, что эта буря стала крупнейшим штормом в начале сезона в штате Миннесота за последние 140 лет. Метеоролог WCCO-TV Крис Шаффер сказал, что это также второй по величине снегопад в октябре после метели 1991 года.
Последствия непогоды
- На севере США зарегистрировали более 1 100 аварий и ДТП.
- Десятки людей получили телесные повреждения, но жертв, к счастью, не было.
- В то же время более 33 тысяч жителей остались без электроснабжения.
Штат Монтана, наиболее пострадавший от бури: карта
Последствия непогоды в США: смотрите видео
Больше всего пострадал штат Монтана: смотрите видео