Соединенные Штаты Америки 22 ноября официально вышли из Договора об открытом небе. В Вашингтоне отметили, что произошло это из-за невыполнения Россией своих обязательств в рамках договора.

Власти США подчеркнули, что благодаря выходу из договора Америка становится еще более безопасной. Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео в твиттере.

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Позиция США

Как отметил Майк Помпео, Штаты приняли решение именно из-за действий России, которая нарушает положения соглашения.

Благодаря этому (выходу из договора – 24 канал) Америка становится еще более безопасной, ведь Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства,

– заявил Помпео.

Заметим, что президент США Дональд Трамп еще 21 ноября объявил о выходе из Договора об открытом небе. Трамп заявил, что Россия не придерживается этого договора.

Ранее представитель Пентагона Джон Хоффман рассказал, что с 2017 года США заявляли о многочисленных нарушениях Россией соглашения. Это касалось:

уменьшение радиуса полетов над Калининградом до 500 километров, что влияет на прозрачность в военизированном регионе;

ограничения полетов в 10-километровой зоне на границе Грузии и России.

Что известно о Договоре об открытом небе?

Это многостороннее соглашение, которое позволяет осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Договор заключили 24 марта 1992 года в столице Финляндии представители 23 государств-членов ОБСЕ. Среди подписантов были США и Россия.

Какие последствия может иметь выход США из договора

После подписания документа о выходе США из Договора об открытом небе Россия и другие участники не смогут осуществлять облеты территорий друг друга. В Америке убеждены, что это положительно скажется на безопасности страны.

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