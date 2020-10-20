20-летняя Тайша Бошамп якобы скончалась 23 августа в пригороде Детройта. Работник похоронного бюро увидел, что девушка дышит, и позвонил в больницу. Тайшу госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако через 8 месяцев, 20 октября, из-за повреждения мозга девушка умерла на самом деле.

Что известно о Тайше Бомаш

Тайша от рождения имела детский церебральный паралич и ряд других медицинских проблем. 23 августа у нее начались проблемы с дыханием. Ее родственники вызвали медиков. Об этом сообщает The New York Times.

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На вызов приехали четверо фельдшеров. Они пытались реанимировать Тайшу, однако та не подавала никаких признаков жизни. Медики позвонили врачу из отделения неотложной помощи, и тот по телефону констатировал смерть.

Потом девушку отвезли в похоронное бюро. Там то, что Тайша открывает глаза и дышит, заметил работник. Только после этого ее тяжелом состоянии госпитализировали в больницу и подсоединили к аппарату ИВЛ.

Что известно о настоящей смерти Тайши

По словам адвоката Бошампов, девушка умерла 20 октября из-за повреждения мозга, которое случается, если мозг лишен кислорода. Тайша находилась без дополнительного кислорода четыре часа, прежде чем ее доставили в больницу.

Нашу любимую Тайшу второй раз объявляют мертвой, но на этот раз она не вернется,

– заявила семья Бошампов.

Отметим, семья подала судебный иск на 50 миллионов долларов против города Саутфилд и четырех фельдшеров пожарной части Саутфилда, которые приехали на вызов.

Мэр города Кенсон Сивер заявил, что сочувствует семье, но комментировать иск не будет, так как сейчас ведется расследование. В то же время в пожарной части сказали, что фельдшеры соблюдали все правила во время работы. Несмотря на это их лицензии аннулировали, а самих медиков отправили в отпуска.

Начальник пожарной части предположил, что Тайша ожила якобы из-за "синдрома Лазаря" – эффекта, когда человек возвращается к жизни без посторонней помощи после того, как его не удалось реанимировать.



20-летняя Тайша Бошамп из США, у которой дважды констатировали смерть / Фото The New York Times