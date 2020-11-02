Власти США готовятся к возможным беспорядкам после президентских выборов. Белый дом 2 ноября планируют защитить дополнительным забором по всему периметру.

Аналогичное ограждение устанавливали вокруг Белого дома летом 2020 года, когда в Вашингтоне проходили масштабные протесты. Об этом сообщает CNN.

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На этот раз забор по всему периметру сооружения планируют установить 2 ноября. В то же время официально Секретная служба, которая обеспечивает безопасность резиденции президента, не подтвердила применение спецмероприятий.

Ранее в полиции Вашингтона информировали, что правоохранители перейдут на усиленный режим работы в случае отсутствия победителя на выборах.

Обратите внимание! Основным днем ​​голосования на выборах президента США является 3 ноября. Но из-за эпидемии коронавируса избиратели имели возможность сделать выбор и досрочно. Американцы выбирают между действующим президентом Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. По соцопросам, лидирует Байден – 57% избирателей поддерживают его, а 41% – Трампа. Все детали о выборах президента в США читайте по ссылке.