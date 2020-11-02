В США готовятся к возможным беспорядкам после выборов: как будут защищать Белый дом
Власти США готовятся к возможным беспорядкам после президентских выборов. Белый дом 2 ноября планируют защитить дополнительным забором по всему периметру.
Аналогичное ограждение устанавливали вокруг Белого дома летом 2020 года, когда в Вашингтоне проходили масштабные протесты. Об этом сообщает CNN.
Читайте также Выборы в США 2020: Байден все еще впереди – рейтинг кандидатов
На этот раз забор по всему периметру сооружения планируют установить 2 ноября. В то же время официально Секретная служба, которая обеспечивает безопасность резиденции президента, не подтвердила применение спецмероприятий.
Ранее в полиции Вашингтона информировали, что правоохранители перейдут на усиленный режим работы в случае отсутствия победителя на выборах.
Поделиться новостью