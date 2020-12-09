В американском штате Западная Вирджиния на химическом заводе произошел мощный взрыв. В результате пострадали по меньшей мере 4 человека.

Инцидент произошел в городе Белль, штат Западная Вирджиния, в 5 утра по Киеву. Об этом сообщает Daily Mail.

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На химическом заводе взорвались цистерны с метанолом и хлорированным отбеливателем.

Известно, что с травмами госпитализировали по меньшей мере 4 человек. Однако об их состоянии информации нет.

Людей, проживающих в радиусе 40 километров от завода, призывают не выходить из дома. Также в этом районе 9 декабря не будут работать школы.

Что известно об этом химзаводе?

На заводе Chemours Co, который ранее принадлежал DuPont, работает около 200 сотрудников. Он расположен в так называемой Химической долине, расположенной в 25 милях от столицы штата Чарльстон.

Пожар на химическом заводе в США: Фото с твиттера Tyler Clark, News 19

В Западной Вирджинии произошел взрыв на химзаводе, а потом вспыхнул пожар: видео​

WATCH: Aerial footage shows a fire at the Chemours plant in Belle following an explosion. Officials say the situation has stabilized since the video was taken.



(Video courtesy of Aaron Spencer) pic.twitter.com/AcSOgWXGBy — Eyewitness News (@wchs8fox11) December 9, 2020

County officials in Belle, West Virginia, have declared a shelter-in-place order for residents within a two-mile radius of the Chemours Co chemical plant after a ‘serious explosion’ occurred at the plant https://t.co/EKg7OL6mto pic.twitter.com/Hx4lGaqtP8 — Ashrf Ben Ali ️ (@AshrfSben) December 9, 2020

Взрыв и пожар в городе Белль: смотрите карту​