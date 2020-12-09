В США на химзаводе прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие – фото, видео
В американском штате Западная Вирджиния на химическом заводе произошел мощный взрыв. В результате пострадали по меньшей мере 4 человека.
Инцидент произошел в городе Белль, штат Западная Вирджиния, в 5 утра по Киеву. Об этом сообщает Daily Mail.
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На химическом заводе взорвались цистерны с метанолом и хлорированным отбеливателем.
Известно, что с травмами госпитализировали по меньшей мере 4 человек. Однако об их состоянии информации нет.
Людей, проживающих в радиусе 40 километров от завода, призывают не выходить из дома. Также в этом районе 9 декабря не будут работать школы.
Что известно об этом химзаводе?
На заводе Chemours Co, который ранее принадлежал DuPont, работает около 200 сотрудников. Он расположен в так называемой Химической долине, расположенной в 25 милях от столицы штата Чарльстон.
Пожар на химическом заводе в США: Фото с твиттера Tyler Clark, News 19
В Западной Вирджинии произошел взрыв на химзаводе, а потом вспыхнул пожар: видео
Взрыв и пожар в городе Белль: смотрите карту
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