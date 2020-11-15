Новый исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер выступил с заявлением о необходимости завершить все войны с участием государства. Он хочет, чтобы американские военные вернулись из горячих точек домой.

США могут сократить свое военное присутствие на Ближнем Востоке, сообщает The Hill со ссылкой на текст меморандума, который Кристофер Миллер направил сотрудникам Пентагона.

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Готовясь к будущему, мы продолжаем завершать войну, которую "Аль-Каида" вывела на наши берега в 2001 году. Эта война еще не закончилась,

– подчеркнул министр обороны США.

Таким образом он прокомментировал войну в Афганистане. Миллер заявил, что США уже на пороге победы, но многие устали от этой войны, в том числе и он сам.

"Мы не народ, который постоянно воюет, это противоречит всему, за что мы выступаем и за что боролись наши предки. Все войны должны закончиться", – заявил Кристофер Миллер.

Выборы, в которых участвовали США в 21 веке: