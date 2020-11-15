Новый глава Пентагона требует завершения всех войн с участием США
Новый исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер выступил с заявлением о необходимости завершить все войны с участием государства. Он хочет, чтобы американские военные вернулись из горячих точек домой.
США могут сократить свое военное присутствие на Ближнем Востоке, сообщает The Hill со ссылкой на текст меморандума, который Кристофер Миллер направил сотрудникам Пентагона.
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Готовясь к будущему, мы продолжаем завершать войну, которую "Аль-Каида" вывела на наши берега в 2001 году. Эта война еще не закончилась,
– подчеркнул министр обороны США.
Таким образом он прокомментировал войну в Афганистане. Миллер заявил, что США уже на пороге победы, но многие устали от этой войны, в том числе и он сам.
"Мы не народ, который постоянно воюет, это противоречит всему, за что мы выступаем и за что боролись наши предки. Все войны должны закончиться", – заявил Кристофер Миллер.
Выборы, в которых участвовали США в 21 веке:
- война в Афганистане (с 2001 года по настоящее время) – миссия НАТО и партнеров против террористов "Талибана" и "Аль-Каиды";
- война в Ираке (с 2003 по 2011 годы) – миссия НАТО и партнеров (в частности Украины) против войск Саддама Хусейна;
- война в Пакистане (с 2004 года по настоящее время) – США помогают Пакистану бороться с "Аль-Каидой";
- гражданская война в Сомали (с 2007 года по настоящее время) – США, Великобритания и соседи помогают Сомали бороться с попыткой свержения власти;
- операция "Океанский щит" (в 2009 – 2016 годах) – НАТО и другие государства (в частности Украина и Россия) боролись с сомалийскими пиратами;
- военная операция в Ливии (в 2011 году) – операция НАТО в поддержку Ливии в свержении режима Муаммара Каддафи;
- военная операция в Ираке (в 2014 – 2017 годах) – борьба НАТО, Ирана и иракских курдов против "ИГИЛ";
- война в Сирии (с 2014 года по настоящее время) – война между НАТО, курдами, демократическими силами Сирии и партнеров с одной стороны против режима Башара Асада, "ИГИЛ" и России с другой;
- гражданская война в Йемене (с 2015 года по настоящее время) – борьба США, Великобритании, Франции, правительства Йемена и партнеров против террористов при поддержке Ирана;
- вторжение в Ливию (с 2015 года по настоящее время) – война США и правительства Ливии против "ИГИЛ".
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