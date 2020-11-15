Со времен, когда Байден был вице-президентом у Барака Обамы, мир и Китай изменились, но лидер остался. Поднебесной руководит все тот же Си Цзиньпин, с которым придется искать новые точки соприкосновения.

Дональд Трамп оставил новой администрации проблемные отношения с Пекином, торговую и технологическую войну. Сможет ли возвращение демократов к власти изменить что-то к лучшему, рассказывает 24 канал.

Как Китай атаковал США



Выборы в США прошли для Китая почти незаметно / Фото Anadolu Agency

На церемонии 70-летия со дня вступления Китая в Корейскую войну Си Цзиньпин скрыто атаковал США: "Для тех, кто хочет стать "боссом мира", не сработает шантаж, давление или блокировние. Война 1950-53 годов развенчала миф о непобедимости американской армии" ( окончательно для того мира это показала война во Вьетнаме – 24). Это был – пока что – один из немногих случаев, когда две армии сошлись на поле боя.

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Но дипломатическое, торговое, политическое и военное противостояние продолжается до сих пор. Пекин пережил жесткие тарифы и пошлины со стороны Трампа, пережил пандемию "ковида" и идет дальше. Но до сих пор технологические компании, студенты, ученые из Китая находятся под прицелом спецслужб как потенциальные (или реальные – 24) шпионы. Возможно, что касательно учебы политика будет ослаблена, но в отношении техгигантов – вряд ли.

Так росла паранойя, потому КНР считала, что против нее применяется "советская" тактика сдерживания и изоляции. Это привело к отказу от китайских звеньев поставок со стороны американских компаний.

Китай поддерживает Парижские соглашения по климату, оставаясь наиболее загрязненной страной; и свободную торговлю, когда крупнейшие компании находятся под государственным контролем (например, власти запретили Джеку Ма сделать самый большой IPO в мире – 24). В то же время, США остаются первой экономикой мира, несмотря на нынешние проблемы.

Майк Помпео и другие "ястребы" в высоких кабинетах даже призывали к смене режима и ставили под сомнение законность Компартии. Не стоит забывать и о негласной финансовой и военной поддержке американцами частично признанного Тайваня. Умеренные голоса внутри Китая стихают, растет национализм и захват международных институтов.

Под пекинским влиянием уже ВОЗ, Совет по правам человека ООН (несмотря на кампании против Тибета, Гонконга и уйгуров-мусульман – 24). Вашингтон и Пекин также постоянно встречаются в Совбезе ООН, где имеют право вето, обе являются ядерными державами. Кстати, Джо Байден пообещал встретиться с Далай-ламой и вообще сигнализирует, что тема нарушений прав человека со стороны Пекина для него будет более актуальной, чем для предшественника.

Китай наращивает военную и морскую мощь / Фото US Naval Institute

Мощные, но непроверенные силы Народно-освободительной армии, осуществляют провокационные атаки как на море (Южно-Китайское море, Тайвань, возле Японии и др. – 24) и на земле (недавнее столкновение на неопределенной границе с Индией в Гималаях – 24). Кстати, как раз Индии и Японии в чем-то нравился подход Трампа, они обеспокоены что Байден будет слишком слаб.

Несмотря на огромные международные и внутренние риски, руководство Китая становится все более уверенным в своих усилиях относительно сопротивления. Они строят легитимность и безопасность режима, – рассказала NYT Джессика Чен Вайс, профессор государственного управления Корнельского университета.

Что касается самого процесса голосования, то он не был топ-темой в СМИ Китая и освещался минимально. Возможно, чтобы не акцентировать на демократическом процессе, который отсутствует в Китае. Си Цзипьпину, между тем, был пожалован титул "Верховного штурмана и рулевого", что перекликается с самим Мао Цзэдуном.

В Китае приняли новый план развития с 2021 на 5 лет. Главная задача – сделать страну более независимой от мира в важнейших отраслях, включая технологии, оружие и науку. Именно с таким Китаем придется столкнуться Джозефу Байдену.

Пекин и Байден: станет хуже или лучше?

Противостояние продолжится, но лидеры будут искать точки соприкосновения/ Фото Asia Times

Так, новоизбранный президент США выступил против торговой войны, которая уже уничтожила 0,7% ВВП Америки. Но не сказал, отменит ли тарифы на 360 миллиардов долларов, а также назвал договор "первой фазы" между США и КНР "пустым".

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Он обещал провести "демократический саммит" в первый год на посту для восстановления и укрепления союзов. "Вы или играете по правилам, или заплатите экономическую цену в случае их нарушения", – сказал Байден Китаю на дебатах 23 октября.

Ожидается, что Байден будет более жестко относиться к КНР чем это делал Обама. С другой стороны, по крайней мере сможет вернуть нормальную дипломатическую коммуникацию между двумя столицами. Возможно, получится находить прагматичные решения по некоторым болезненным вопросом современности – климату, правам человека. Хотя надежды на это и не очень большие.

Китай будет жестко конкурировать в военной и экономической сферах и это будет тестом для администрации Байдена. И не все уверены, что она пройдет этот тест успешно. В 2019 году Байден говорил следующее: "Китай слишком занят своими проблемами, чтобы создавать конкуренцию".

Посмотрим, как в США пришли к этой точке.

Трамп против Китая

Офис торгового представительства уже ввел тарифы на миллиарды долларов США. Госдеп закрыл консульство Китая в Хьюстоне, ограничил деятельность китайских журналистов и СМИ, установил визовые преграды. Министерство юстиции преследовало даже американцев за незадекларированную работу с Китаем как "иностранных агентов". Внутренняя безопасность обрывала звенья поставок и останавливала грузы на границе.

Минфин ввел санкции против чиновников, которые подавляют демократию в Гонконге. Сам Трамп вывел США из транстихоокеанского партнерства, которое формировало нормы международной торговли. США может быть выгодно представлять свое либеральное видение в противовес китайскому национализму.

Если Соединенные Штаты не смогут ответить на вызов Китая, в мире появится новый порядок с ними во главе, что глубоко противоречит ценностям и интересам США, – заявил советник Байдена Эли Ратнер.

Его шеф добавил: "Или Китай будет писать правила XXI века, или мы".

Критики администрации Трампа обвиняли ее в ведении политики без учета убытков, которые она может нанести в том числе простым людям. Теперь эта задача Байдена – найти баланс между нацбезопасностью и сотрудничеством. К тому же, китайский вопрос "стал политически токсичным для некоторых демократов", пишет Axios, так как твердо связан с Трампом.

"Отношения настолько плохи, что уже не вернутся на прежний уровень", – уверен Чен Сяохэ, доцент кафедры международных отношений Университета Жэньминь в Пекине. Без уступок с обеих сторон взаимное напряжение будет только расти и становиться все более заметным. И действительно, США и КНР не относились так плохо друг к другу с 1970-х годов.

"Избрание Байдена не повлияет на политику лидеров Пекина", – заверил NYT Карл Минзнер, профессор китайского права и политики в Университете Фордхэм, Нью-Йорк. Потому что она стала более жесткой и авторитарной, чем была раньше.

Пауза в напряжении будет использована для наращивания сил еще больше, потому что "они знают, что все еще слабее", отметил для этого издания Крис Купчан, глава Евразийской группы.

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"Двухпартийный консенсус о необходимости сдерживания Китая не дает оснований считать, что отношения Пекина и Вашингтона кардинально изменятся. Поскольку американцы будут пытаться демонстрировать союзничество с Европой, то Китай станет предметом торга", – считает в комментарии для 24 канала Сергей Герасимчук, член правления аналитического центра "Украинская призма", который специализируется на Китае.

Как отмечает эксперт: игрок, который парадоксальным образом выигрывает от потенциальных ротаций в американском политическом истеблишменте – ЕС и Германия.

Сам Китай, вероятно, осознает, что сближение ЕС и США выбивает у него козыри, и поэтому будет искать с ЕС компромиссы в вопросе Соглашения ЕС-КНР о взаимных инвестициях. "Похоже, что Вашигтон и Пекин продолжат "драться", а Брюссель и Берлин попытаются разыграть на этом фоне свою "золотую акцию"", – подчеркнул Сергей Герасимчук.