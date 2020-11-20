Дональд Трамп планирует создать несколько проблем одновременно на внешнеполитическом фронте, чтобы усложнить переход власти к администрации Джо Байдена.

Дональд Трамп пока не собирается отдавать власть. Совсем наоборот! Последние недели в качестве президента США он планирует потратить на создание как можно большего количества проблем для будущего президента Джо Байдена. Особенно это касается внешней политики. Подробнее о – в материале 24 канала.

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Маленькие костры повсюду: последняя тактика Дональда Трампа



Дональд Трамп не собирается делать правление Байдена легче / Фото CNN

Создать для Байдена проблемы на всех фронтах – последняя тактика, которую планирует использовать Дональд Трамп, пока он на посту президента США. Об этом пишет CNN. Чуть ранее, Трампа отговорили от прямого удара по объектам ядерной инфраструктуры Ирана. Советники говорили, что это спровоцирует крупный региональный конфликт.

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Такая тактика серьезно отличается от всех предыдущих, когда старая администрация вводит новую в курс дела и передает свои знания и наработки.

Наша цель – создать столько проблем одновременно, чтобы Байдену было невозможно решить их все,

– признался CNN сотрудник администрации Трампа.

Афганистан и Ирак

Например, можно забрать войска из Афганистана и Ирака (возвращение армии домой – один из важных пунктов программы Трампа – 24). Они все еще нужны там, потому что местная армия не готова самостоятельно противостоять угрозам. Крис Миллер подтвердил, что еще 2500 солдат вернутся домой до 15 января 2021. Это за пять дней до того, как Байден займет должность. Сейчас контингент составляет 7500 американцев в двух странах.

"Цена такого некоординированного выхода может быть очень высока. Афганистан снова будет рисковать стать платформой для международного терроризма. ИГИЛ сможет там перестроиться, восстановив потерянный в Сирии и Ираке Халифат", – написал в сообщении CNN Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Впрочем, другие видят в этом лишь символизм, ибо Байден может вернуть солдат обратно в командировку.

Китай и Иран

С Китаем Трамп точно еще не закончил. Там планируют вводить новые санкции и торговые ограничения для частных и государственных предприятий, которые администрация Байдена не сможет снять просто так. По данным Axios, все может начаться с доклада директора Национальной Разведки Джона Рэтклиффа (которого уже обвиняли в связях с Китаем – 24) в отношении действий КНР на территории США.

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Также новые ограничения будут касаться притеснений уйгуров-мусульман в Синцзяне и демократии в Гонконге. С 12 ноября, в США запрещено вести бизнес с 31 китайской компанией, отдельные санкции ожидают индустрию вылова рыбы, где сплошь и рядом используют принудительный труд.

Кампания Байдена заявляет, что "политика Трампа в отношении Китая была практически беззубой. Он делал уступку за уступкой для Си Цзиньпина". Со своей стороны, демократы обещают "создать единый объединенный фронт против Пекина".

Новому и. о. министра обороны Крису Миллеру предписано больше внимания уделять Китаю, а также гибридной войне и киберзащите. Пока непонятно, к чему это может привести.

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Что касается Ирана, то Трамп и его команда ищут новые пути для санкционирования за поддержку Хезболлы, ракетную программу и нарушение прав человека. Но вряд ли это как-то заставит Исламскую Республику изменить свое поведение.

Возвращение к ядерной сделке с Ираном не может быть остановлено, если Байден этого захочет. Но может быть осложнено последними действиями Трампа и его Государственного департамента во главе с Майком Помпео.

"Расчеты республиканской команды просты: это будет слишком сложно политически для демократов, чтобы хотя бы попробовать. Но многие из этих же демократов будут разочарованы, если Байден не попробует", – пояснил Трита Парсе, исполнительный вице-президент Института ответственного государственного управления Квинси. Короче, ситуация почти безвыходная.

Поставить персов на колени

Удары Трампа не причиняли вреда элите или режиму, но вместо этого ударили по населению, которое и так переживало экономический и гуманитарный кризис. Это стало основой для самой мощной вспышки COVID-19 на Ближнем Востоке. В октябре администрация санкционировала 17 банков, через которые Иран покупал гуманитарные товары и лекарства и запретила МВФ выдавать Ирану средства на борьбу с пандемией.

Израиль и Йемен

Майк Помпео активно продвигает и поддерживает политику Трампа / Фото Atlantic Council

Помпео станет первым госсекретарем США, посетит территорию израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Они считаются незаконными по международному праву, а Израиль – оккупантом. Помпео отменил эту норму в Госдепе, которая действовала с 1978 года. Ранее, Байден серьезно критиковал расширение поселений.

В 2010 году, как вице-президент Байден был там с визитом. В то же время, Израиль расширился еще на 1600 домов в Восточном Иерусалиме (16.11 получено разрешение еще на 1200). Палестинцы считают территорию столицей своего государства.

Для консервативного крыла израильской политики, последние недели правления Трампа (который считается наиболее дружественным к стране президентом – 24) является "незаменимой возможностью". Это окно захлопнется 18 января. "Мирный план века" был принят без участия и мнения палестинской стороны и без учета реакции мира. Конечно, он был "мертвым с рождения" и отвергнутым и служил лишь пиаром Трампу и Нетаньягу.

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Перспектива "двух государств для двух народов" – а этот подход Байден поддерживает – становится еще более отдаленной. Об этом CNN сказал спецкоординатор ООН по мирному процессу на Ближнем Востоке Николай Младенов. От Байдена не стоит ждать более радикальных шагов, вроде возвращения посольства США из Иерусалима в Тель-Авив.

На фоне замирения между Израилем и ОАЭ, у Трампа ускорили процесс новой закупки оружия для Эмиратов на 23 млрд долларов США. А это угрожает шаткому балансу сил в регионе и может спровоцировать новую гонку вооружений.

Что касается Йемена, то Помпео уже давно пытается признать повстанцев хуситов международными террористами. Но другие в Госдепе и в ООН выступают против такой идеи. Потому что она осложнит достижение мира в этой разорванной гражданской войной стране.

Если же Помпео выиграет, создать новый план Байдену будет очень сложно. Проблема в том, что Помпео видит ситуацию через призму "максимального давления" на Иран, который помогает Хуситам. За компанию, террористами могут признать и "Братьев-мусульман" в Египте – последний подарок от Трампа "любимому диктатору" Аль-Сиси.

"Его не интересует, что это поставит команду Байдена в сложную ситуацию", – сказал CNN сотрудник Госдепа.

В штабе Байдена уверяют – подобное поведение Трампа может наоборот, добавить очков "спящему Джо" на предстоящих переговорах.

Трамп и Байден разделяют некоторые темы. Оба стремятся к свободному от атома Ирану, выводу войск из-за рубежа и управлению отношениями с агрессивным Китаем. Просто они планируют делать это в разном стиле,

– подчеркнул для CNN Трита Парси.

Хаос за 70 суток: мир после Трампа

Проблемы у Байдена начнутся с первого дня на посту / Фото Yahoo!

Два бывших сотрудника администрации Обамы размышляют в колонке для NYT, как будет выглядеть мир через 70 суток, когда Дональд Трамп должен уйти с поста. И что он успеет сделать к этому времени.

Байдену достанется расшатанный мир

Байдену придется "откатывать" последствия правления своего предшественника: возобновлять давние союзы, международные многосторонние институты, правила и нормы. Но некоторые из них, скорее всего, так и останутся незаживающими и неизменными. Теперь, когда Трамп уже изолировал Соединенные Штаты, самое время переходить к "выжженной земле". Не оставляй врагу ничего, отступая. 20 января мир проснется еще менее стабильным.

Интересным и относительно легким ходом было бы восстановление политики Обамы в отношении Кубы, пишут Роберт Мелли и Филипп Гордон. Это позволит изолированной островной диктатуре получать хоть какие-то деньги от туристов из США.

В отношении Ирана, как говорилось выше, будет сделано все, чтобы усложнить отмену санкций и возвращение США в СВПД (Совместный всеобъемлющий План действий – 24). "Талибан"? Это движение получило очень выгодную сделку и не согласны ее пересматривать. Они не будут просто наблюдать как выгодная ситуация – выход войск США, расширение их зоны контроля – меняется.

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Торговая война с Китаем принесла больше проблем чем пользы фермерам, налогоплательщикам и простым потребителям. Но Трамп, его экономический советник Наварро и Помпео считали, что малейшее ослабление политики – капитуляция.

КНР стала гораздо более жесткой, там растет национализм. Вести переговоры станет сложнее, но это возможно. Впрочем, Трамп еще может протолкнуть запрет на въезд для всех членов Компартии Китая.

Да, Трамп часто неумело играл у дипломата, но стоит отдать должное – он был резко против международных вооруженных конфликтов. Впрочем, в последний – в Нагорном Карабахе – США почти не вмешивались, поэтому там выиграла Россия.

Проблема в том, что американскую внешнюю политику бросало с одной стороны в другую при Обаме и Трампе. И теперь – при Байдене – снова ожидается резкая смена приоритетов. С точки зрения союзников, США сейчас является неуверенным в себе государством, которое переосмысливает свою роль в мире, которому и так не хватает стабильности и прогнозируемости. Раньше за это отвечали как раз в Вашингтоне.