В США изменили правила дебатов, чтобы Трамп не перебивал Байдена
На первых дебатах кандидатов в президенты США 30 сентября Дональд Трамп 71 раз перебил Джо Байдена. После этого комиссия по президентским дебатам приняла новые правила.
Как прошли первые дебаты
За 90 минут первых дебатов Трамп перебил Байдена 71 раз. Байден перебил Трампа 22 раза. Кандидаты обменивались обвинениями. Об этом сообщает CNN.
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Как изменили правила дебатов
- Теперь во время выступления одного кандидата другому будут отключать микрофон.
- Так участники не смогут постоянно перебивать друг друга.
- Кандидатам предоставят по две минуты в начале каждого из сегментов дебатов, чтобы ответить на вопросы.
- После ответов на вопросы микрофоны обоих кандидатов снова будут работать.
Почему отменили второй тур дебатов
- 2 октября стало известно о коронавирусе у 74-летнего президента США Дональда Трампа и его жены Мелании.
- Трамп отказался участвовать в "виртуальных дебатах".