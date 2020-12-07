В ночь на понедельник, 7 декабря, в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди эвакуировали пассажиров рейса Москва — Нью-Йорк авиакомпании "Аэрофлот". Это произошло после анонимного сообщения о бомбе.

На борту было 250 пассажиров. Об этом сообщили на сайте Fox news.

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Правоохранители закрыли одну из взлетно-посадочных полос. Всех пассажиров и их багаж осмотрели с собаками.

Детали инцидента

По данным "Аэрофлота", из-за обысков вылет обратного рейса из Нью-Йорка в Москву перенесли более чем на 3,5 часа: с 18:20 на 22:00 (с 1:20 на 5:00 по Киеву).

Более часа нас держали в самолете, потом выгнали на улицу. Там разделили людей на группы и проверяли с собаками. Затем всех запихнули в 6 автобусов по 50 человек,

– рассказала пассажирка самолета Анастасия Шевченко.

Обратите внимание! Возле села Гоголев Киевской области 6 декабря упал легкомоторный самолет. В результате аварии два человека пострадали.

В генконсульстве России заявили, что следят за ситуацией в аэропорту имени Джона Кеннеди. Также они напомнили, что у полиции США есть протокол, которого она придерживается в подобных ситуациях.

Due to an ongoing incident, emergency personnel and activity may be observed at #JFK airport. Please note that the airport is fully open and flights are operating without delays. — Kennedy Airport. Wear a Face Covering. (@JFKairport) December 6, 2020

Предупреждения Нью-Йорка

Пресс-служба нью-йоркского аэропорта сообщила, из-за инцидента в аэропорт прибыли дополнительные силы служб безопасности. Однако его полностью открыли и рейсы выполняют без задержек. Также в полиции добавили, что расследование продолжается.

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