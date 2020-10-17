В США впервые с 1953 года казнят женщину. Ею станет Лизи Монгомери, осужденная за убийство беременной женщины и похищение ее ребенка.

Монгомери казнят 8 декабря в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Женщине введут смертельную инъекцию. Об этом говорится на сайте министерства юстиции США.

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Детали преступления Монгомери

Суд признал Монгомери виновной в убийстве 23-летней женщины по имени Бобби Джо Стинет. Убийца познакомилась со своей жертвой в сети. Стинет с мужем разводили щенков, и Монгомери выдала себя за их потенциальную клиентку.

Кроме того, убийца заявила, что тоже беременна, и они с Стинет обменивались электронными письмами, якобы готовясь к предстоящему появлению малышей.

В декабре 2004 года Монгомери приехала в гости к Стинет. Сначала она задушила женщину, а потом вырезала из ее живота ребенка.

Что известно о Монгомери