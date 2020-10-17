В США казнят женщину впервые за почти 70 лет: жуткие детали ее преступления
В США впервые с 1953 года казнят женщину. Ею станет Лизи Монгомери, осужденная за убийство беременной женщины и похищение ее ребенка.
Монгомери казнят 8 декабря в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Женщине введут смертельную инъекцию. Об этом говорится на сайте министерства юстиции США.
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Детали преступления Монгомери
Суд признал Монгомери виновной в убийстве 23-летней женщины по имени Бобби Джо Стинет. Убийца познакомилась со своей жертвой в сети. Стинет с мужем разводили щенков, и Монгомери выдала себя за их потенциальную клиентку.
Кроме того, убийца заявила, что тоже беременна, и они с Стинет обменивались электронными письмами, якобы готовясь к предстоящему появлению малышей.
В декабре 2004 года Монгомери приехала в гости к Стинет. Сначала она задушила женщину, а потом вырезала из ее живота ребенка.
Что известно о Монгомери
- Еще в юном возрасте Монгомери стала жертвой секусуального насилия со стороны отчима. Тогда она начала запивать свое горе алкоголем.
- Из-за желания сбежать из дома уже в 18 лет девушка вышла замуж. Однако брак не был счастливым.
- Несколько раз Монгомери объявляла всем о своей беременности, которая впоследствии оказывалась фальшивой.
- Преступление женщины уже имеет интерпретацию в современной литературе и кино.