Оборонительные войска Израиля получили поручение подготовиться к возможному военному удару Соединенных Штатов по Ирану. Предполагается, что Америка может решиться на этот шаг еще до того, как Дональд Трамп сложит президентские полномочия.

О том, что армия Израиля принимает меры подготовки к возможному военному удару сообщает Axios со ссылкой на информацию, полученную от чиновников.

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Издание отмечает, что правительство Израиля поручило войскам обороны проводить подготовку не из-за реальной угрозы, полученной на основании данных разведки.

Чиновники ожидают, что до инаугурации Джо Байдена (20 января 2021 года – 24 канал) будет "очень чувствительный период".

Меры готовности израильской армии связаны с возможным ответным ударом Ирана по Израилю напрямую или через силы, которые размещены:

в Сирии;

Секторе Газа;

Ливане.

Трамп рассматривал вариант возможной атаки на Иран, – The New York Times

16 ноября The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщил, что Трамп консультировался о возможности нападения на ядерный объект в Иране.

По данным издания, президент США узнал о росте запасов обогащенного урана в Иране, из-за этого он озвучил такую идею.

Однако якобы американские чиновники, в частности госсекретарь Майк Помпео, убедили отказаться от военного удара.

Подробнее о кризисе в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Ираном – читайте по ссылке.