США могут нанести удар по Ирану: к этому уже готовится армия Израиля, – СМИ
Оборонительные войска Израиля получили поручение подготовиться к возможному военному удару Соединенных Штатов по Ирану. Предполагается, что Америка может решиться на этот шаг еще до того, как Дональд Трамп сложит президентские полномочия.
О том, что армия Израиля принимает меры подготовки к возможному военному удару сообщает Axios со ссылкой на информацию, полученную от чиновников.
Обратите Внимание на Байдена: в Иране ожидают смягчения взаимоотношений с США
Издание отмечает, что правительство Израиля поручило войскам обороны проводить подготовку не из-за реальной угрозы, полученной на основании данных разведки.
Чиновники ожидают, что до инаугурации Джо Байдена (20 января 2021 года – 24 канал) будет "очень чувствительный период".
Меры готовности израильской армии связаны с возможным ответным ударом Ирана по Израилю напрямую или через силы, которые размещены:
- в Сирии;
- Секторе Газа;
- Ливане.
Трамп рассматривал вариант возможной атаки на Иран, – The New York Times
16 ноября The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщил, что Трамп консультировался о возможности нападения на ядерный объект в Иране.
По данным издания, президент США узнал о росте запасов обогащенного урана в Иране, из-за этого он озвучил такую идею.
Однако якобы американские чиновники, в частности госсекретарь Майк Помпео, убедили отказаться от военного удара.
Поделиться новостью