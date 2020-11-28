Американец Фред Эшельман пожертвовал 2,5 миллиона долларов на поиск нарушений на выборах президента протрамповской компании True the Vote. Однако фальсификаций так и не нашли, поэтому мужчина требует вернуть ему деньги.

Мужчина дважды пожертвовал деньги

Американец сделал 2 благотворительные перевода организации. Через два дня после выборов он передал 2 миллиона долларов и еще 500 тысяч через неделю после дня голосования. Об этом сообщает Insider.

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Уже тогда американские СМИ прогнозировали победу кандидата от демократов Джо Байдена. Однако действующий президент США Дональд Трамп убеждал в фальсификациях и нарушениях во время голосования.

Сейчас инвестор судится с True the Vote, чтобы вернуть хотя бы первый перевод – 2 миллиона долларов.

True the Vote не отчитывался об использованных деньгах

По словам Эшельмана, он "регулярно и неоднократно" просил обновлять информацию о том, как организация использует его деньги. Кроме того, он требовал, чтобы True the Vote отчитывалсь о конкретных результатах расследований и судебных процессов.

Организация должна была подать иски в штатах, где была небольшая разница голосов между кандидатами, собирать жалобы очевидцев, а также провести анализ документов для выявления нарушений. Однако 17 ноября True the Vote отозвала иски в ряде штатов.

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Американец утверждает, что он постоянно получал "туманную реакцию с пустыми обещаниями о дальнейших действиях, которые так никогда и не происходили".

Компания хотела договориться с американцем

Мужчина рассказал, что протрамповская компания пыталась договориться с ним и предлагала вернуть 1 миллион долларов, чтобы тот не подавал иск в суд.

Теперь Эшельман обвиняет True the Vote в нарушении условий договора и злоупотреблении чужим имуществом.

В то же время президент и основательница организации Кэтрин Энгельбрехт заявила, что договоренности не выполнили из-за "препятствия на пути продвижения аргументов и ограничения во времени".

Обратите внимание! После своего поражения на выборах президента Трамп заявил о массовых фальсификациях и подал ряд судебных исков. Однако суд уже отменил часть из них. Подробнее о выборах в США – читайте здесь.



Результаты выборов в США / Инфографика 24 канала