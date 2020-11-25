В США фактически начался процесс передачи власти команде новоизбранного президента Джо Байдена. В частности, он начался из Государственного департамента. Кроме того, Белый дом позволил допустить Байдена к доклада мвнешней разведки.

Процесс передачи власти начался во вторник, 24 ноября, по времени Вашингтона. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.

К слову Трамп позволил начать процедуру передачи власти Байдена

Посмотрим, каким было решение Управления общих служб (GSA), и сделаем все, что требуется по закону. Мы будем делать так, чтобы это сработало,

– подчеркнул госсекретарь.

Между тем сам Джо Байден в интервью изданию NBC также сообщил, что нынешняя администрация уже начала работу с его переходной командой.

Кроме того, изданию CNN из собственных источников в Белом Доме стало известно, что администрация Дональда Трампа позволила допустить новоизбранного президента к отчетам разведки.

Сейчас согласовывается, когда Джо Байден получит первый такой документ. Он сам тем временем сообщил, что сейчас решается вопрос о получении всех президентских сведений от спецслужб.