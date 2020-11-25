Госдеп США начал процесс передачи власти команде Байдена
В США фактически начался процесс передачи власти команде новоизбранного президента Джо Байдена. В частности, он начался из Государственного департамента. Кроме того, Белый дом позволил допустить Байдена к доклада мвнешней разведки.
Процесс передачи власти начался во вторник, 24 ноября, по времени Вашингтона. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.
К слову Трамп позволил начать процедуру передачи власти Байдена
Посмотрим, каким было решение Управления общих служб (GSA), и сделаем все, что требуется по закону. Мы будем делать так, чтобы это сработало,
– подчеркнул госсекретарь.
Между тем сам Джо Байден в интервью изданию NBC также сообщил, что нынешняя администрация уже начала работу с его переходной командой.
Кроме того, изданию CNN из собственных источников в Белом Доме стало известно, что администрация Дональда Трампа позволила допустить новоизбранного президента к отчетам разведки.
Сейчас согласовывается, когда Джо Байден получит первый такой документ. Он сам тем временем сообщил, что сейчас решается вопрос о получении всех президентских сведений от спецслужб.
Когда Байден окончательно станет президентом?
Джозеф Байден по итогам выборов в США, которые состоялись 3 ноября, станет 46-ым президентом страны. Впрочем, это произойдет только в следующем году.
По американским традициям, инаугурация президента происходит всегда в одно и то же день – 20 января следующего года после выборов. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января 2021 года.
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