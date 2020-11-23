В США назвали решение Трампа о выходе из Договора об открытом небе безрассудным
Член сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес раскритиковал решение Трампа о выходе из Договора об открытом небе. Политик призвал новоизбранного президента Байдена присоединиться к соглашению.
Что сказал Менендес
Договор давал США и союзникам государства важную информацию о военных силах России. Об этом заявил Менендес, сообщает Интерфакс-Украина.
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Решение администрации о выходе из Договора об открытом небе является безрассудным и оставляет США и наших союзников менее защищенными от России,
– заявил Менендес.
По его словам, выход США из договора не помешает России наблюдать за американскими активами в Европе, но при этом не позволит США увидеть данные, собранные Россией.
Менендес убежден, что решение Дональда Трампа является нарушением внутреннего законодательства.
"Конгресс поддержал Договор об открытом небе и поручил администрации обосновать выход из него за 4 месяца до официального уведомления о выходе. Трамп нагло проигнорировал закон и в одностороннем порядке совершил политически заряженный выход, даже проиграв президентские выборы", – добавил политик.
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Реакция Германии на выход США из договора
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия сожалеет из-за выхода США из Договора об открытом небе, сообщает "Укринформ".
Мы глубоко сожалеем, что США решили пойти на этот шаг и сейчас его реализуют. Наша собственная позиция по договору остается неизменной: мы считаем, что это является важным контролем над вооружениями и повышением безопасности от Владивостока до Ванкувера,
– подчеркнул Маас.
Он также добавил, что немецкое правительство продолжит активно работать в рамках договора.
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