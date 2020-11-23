Член сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес раскритиковал решение Трампа о выходе из Договора об открытом небе. Политик призвал новоизбранного президента Байдена присоединиться к соглашению.

Что сказал Менендес

Договор давал США и союзникам государства важную информацию о военных силах России. Об этом заявил Менендес, сообщает Интерфакс-Украина.

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Решение администрации о выходе из Договора об открытом небе является безрассудным и оставляет США и наших союзников менее защищенными от России,

– заявил Менендес.

По его словам, выход США из договора не помешает России наблюдать за американскими активами в Европе, но при этом не позволит США увидеть данные, собранные Россией.

Менендес убежден, что решение Дональда Трампа является нарушением внутреннего законодательства.

"Конгресс поддержал Договор об открытом небе и поручил администрации обосновать выход из него за 4 месяца до официального уведомления о выходе. Трамп нагло проигнорировал закон и в одностороннем порядке совершил политически заряженный выход, даже проиграв президентские выборы", – добавил политик.

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Реакция Германии на выход США из договора

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия сожалеет из-за выхода США из Договора об открытом небе, сообщает "Укринформ".

Мы глубоко сожалеем, что США решили пойти на этот шаг и сейчас его реализуют. Наша собственная позиция по договору остается неизменной: мы считаем, что это является важным контролем над вооружениями и повышением безопасности от Владивостока до Ванкувера,

– подчеркнул Маас.

Он также добавил, что немецкое правительство продолжит активно работать в рамках договора.