Вашингтон никогда не забудет агрессию России в Украине. Ведь нарушение Москвой норм международного права нельзя игнорировать.

Так считает американская дипломатка Виктория Нуланд, об этом она заявила во время интервью российскому телеканалу "Дождь".

Важно Конфликт в Украине не ограничивается Донбассом, – представитель США в ОБСЕ

Журналисты спросили прежнюю помощницу госсекретаря США, сможет Вашингтон забыть об аннексии Крыма. В ответ она заверила, что такое – невозможно.

Вашингтон не забудет о 2013, 2014, 2015 годах и действующей ситуации в Украине, на Донбассе и в Крыму. Это просто невозможно. Тогда были нарушены нормы международного права,

– подчеркнула Нуланд.

Политик надеется, что администрация Байдена продолжит искать способ решения конфликта на Донбассе и освобождения украинских земель от российской оккупации.

Справка. Ранее избранный президент США Джо Байден заявил, что готов участвовать в урегулировании военного конфликта на востоке Украины. Подробнее – по ссылке.

Нуланд и Украина: что известно

Именно Виктория Нуланд занималась украинскими вопросами в администрации Барака Обамы. Она несколько раз приезжала в Украину и была на Майдане, где общалась с митингующими.

Кроме того, американский дипломат неоднократно ездила в Москву, чтобы добиться вывода российских войск с украинской территории.