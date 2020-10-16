США в ОБСЕ призвали Россию прекратить блокирование работы ТКГ
Россия должна прекратить блокирование работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Кроме этого, она должна проявить политическую волю, как это сделала Украина.
Об этом заявил постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 15 октября, пишет Укринформ.
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Американский дипломат подчеркнул, что привязывая политические темы к другим вопросам Россия пытается сорвать переговоры в рамках ТКГ.
Сейчас фактом является то, что Россия и ее марионетки блокируют все пути прогресса в Трехсторонней контактной группе,
– заметил он.
Гилмор призвал Москву продемонстрировать настоящие усилия для достижения конкретных результатов в решении конфликта на востоке Украины. "Пора России прекратить свои препятствования", – отметил он.
Обращение ЕС в ОБСЕ к России
Такие претензии в отношении России высказали и представители Евросоюза при ОБСЕ. Они призвали Москву не использовать проведение выборов в ОРДЛО как повод для блокирования решения других вопросов в рамках работы Трехсторонней контактной группы.