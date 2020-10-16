Россия должна прекратить блокирование работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Кроме этого, она должна проявить политическую волю, как это сделала Украина.

Об этом заявил постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 15 октября, пишет Укринформ.

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Американский дипломат подчеркнул, что привязывая политические темы к другим вопросам Россия пытается сорвать переговоры в рамках ТКГ.

Сейчас фактом является то, что Россия и ее марионетки блокируют все пути прогресса в Трехсторонней контактной группе,

– заметил он.

Гилмор призвал Москву продемонстрировать настоящие усилия для достижения конкретных результатов в решении конфликта на востоке Украины. "Пора России прекратить свои препятствования", – отметил он.

Обращение ЕС в ОБСЕ к России

Такие претензии в отношении России высказали и представители Евросоюза при ОБСЕ. Они призвали Москву не использовать проведение выборов в ОРДЛО как повод для блокирования решения других вопросов в рамках работы Трехсторонней контактной группы.

Обратите внимание! 14 октября состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Договориться удалось только об открытии 2 КПВВ в Луганской области. Украинская сторона передала список с четырьмя категориями лиц на обмен. От оккупантов никаких списков не было.